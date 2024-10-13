Білодід із голим животом показала, як відгуляла 24-річчя. Відео

Фото з Instagram Дар'ї Білодід

Олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід 10 жовтня відсвяткувала своє 24-річчя. Зараз спортсменка відпочиває в Дубаї та показала, як її вітали в італійському ресторані.

Білодід опублікувала відео, як їй за столик офіціант приносить шматочок торта з написом "З днем народження, Дар'я" та келих шампанського.

Скріншот з Instagram Дар'ї Білодід

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Дар'я щиро тішилася привітанню від італійського ресторану

Також дзюдоїстка поділилася стильними фото. Вона була одягнута у білий костюм у смужку з шортами та укороченим жилетом.

"Теплі італійські вечори", - написала Білодід.

Спортсменка похизувалася презентом від ресторану

Білодід не впустила нагоди виставити голий прес

Нагадаємо, нещодавно Дар'я Білодід наробила гламурних селфі у туфлях за 69 тисяч гривень.

Як відомо, після виступу на Олімпійських іграх 2024 у Парижі Білодід поїхала відпочивати на Міконос.