Білодід із голим животом показала, як відгуляла 24-річчя. Відео
Олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід 10 жовтня відсвяткувала своє 24-річчя. Зараз спортсменка відпочиває в Дубаї та показала, як її вітали в італійському ресторані.
Білодід опублікувала відео, як їй за столик офіціант приносить шматочок торта з написом "З днем народження, Дар'я" та келих шампанського.
Також дзюдоїстка поділилася стильними фото. Вона була одягнута у білий костюм у смужку з шортами та укороченим жилетом.
"Теплі італійські вечори", - написала Білодід.
Нагадаємо, нещодавно Дар'я Білодід наробила гламурних селфі у туфлях за 69 тисяч гривень.
Як відомо, після виступу на Олімпійських іграх 2024 у Парижі Білодід поїхала відпочивати на Міконос.
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