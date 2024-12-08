Білодід у масивних прикрасах блиснула пресом на ч\б фото
Олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід, яка нещодавно хизувалася довгими ногами на фотосесії, потішила прихильників новими кадрами.
Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.
На фото Дар'я позує у короткому білому топі, широких білих штанях та з чорним поясом.
Свій образ спортсменка доповнила босоніжками на підборах та масивними браслетами та каблучками.
Нагадаємо, нещодавно Дар'я Білодід також позувала у гламурному рожевому образі.
Як відомо, Білодід у кобінезоні з декольте до пупа покрасувалася перед дзеркалом.
Приєднуйтесь до дискусії