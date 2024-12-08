Білодід у масивних прикрасах блиснула пресом на ч\б фото

Фото з Instagram Дар'ї Білодід

Олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід, яка нещодавно хизувалася довгими ногами на фотосесії, потішила прихильників новими кадрами.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

На фото Дар'я позує у короткому білому топі, широких білих штанях та з чорним поясом.

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Свій образ спортсменка доповнила босоніжками на підборах та масивними браслетами та каблучками.

Образ, ймовірно, натхненний американським вуличним стилем 00-х Фото tanya_klevtsova

Спортсменка продемонструвала свій чорний пояс Фото tanya_klevtsova

І обов'язкове фото у бойовій стійці Фото tanya_klevtsova

Нагадаємо, нещодавно Дар'я Білодід також позувала у гламурному рожевому образі.

Як відомо, Білодід у кобінезоні з декольте до пупа покрасувалася перед дзеркалом.