Білодід у масивних прикрасах блиснула пресом на ч\б фото

Юлія Леськова 8 грудня, 15:46
Дар'я Білодід поаозувала для фото
Фото з Instagram Дар'ї Білодід

Олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід, яка нещодавно хизувалася довгими ногами на фотосесії, потішила прихильників новими кадрами.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

На фото Дар'я позує у короткому білому топі, широких білих штанях та з чорним поясом.


Свій образ спортсменка доповнила босоніжками на підборах та масивними браслетами та каблучками.

Дар'я Білодід на фото
Образ, ймовірно, натхненний американським вуличним стилем 00-х
Фото tanya_klevtsova
Дар'я Білодід попозувала з чорним поясом
Спортсменка продемонструвала свій чорний пояс
Фото tanya_klevtsova
І обов'язкове фото у бойовій стійці

І обов'язкове фото у бойовій стійці

Фото tanya_klevtsova

Нагадаємо, нещодавно Дар'я Білодід також позувала у гламурному рожевому образі.

Як відомо, Білодід у кобінезоні з декольте до пупа покрасувалася перед дзеркалом.

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Білодід
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