Білодід у купальнику і шубі вдала з себе сексі лижницю. Фото

Марія Мельник 17 грудня, 13:00
Білодід - портретне фото
Фото з Instagram

Олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід навіть після виходу з професійного спорту точно не залишиться без роботи.

Цього разу спротсменка показала результат зйомки, де попозувала для реклами студії стретчингу.

Для фотосету Білодід перетворилася на спокусливу лижницю в купальнику.


Білодід в купальнику та на лижах

Уявіть таку Дар'ю в Буковелі на чорній трасі

фото ph_sofico
Білодід в хутрі з голими ногами

Хоча в такому луці хіба що відразу в Куршевель...

Цікаво, наскільки збільшиться кількість відвідувачів стретчинг-студії після такої реклами?

Цікаво, наскільки збільшиться кількість відвідувачів стретчинг-студії після такої реклами?

Як відомо, це вже не перші рекламні зйомки в портфоліо Білодід. Раніше вона позувала для фешн-ритейлу, у масивних прикрасах та для кампейну бреду одягу.

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Білодід
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