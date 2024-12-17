Білодід у купальнику і шубі вдала з себе сексі лижницю. Фото

Фото з Instagram

Олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід навіть після виходу з професійного спорту точно не залишиться без роботи.

Цього разу спротсменка показала результат зйомки, де попозувала для реклами студії стретчингу.

Для фотосету Білодід перетворилася на спокусливу лижницю в купальнику.

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Уявіть таку Дар'ю в Буковелі на чорній трасі фото ph_sofico

Хоча в такому луці хіба що відразу в Куршевель...

Цікаво, наскільки збільшиться кількість відвідувачів стретчинг-студії після такої реклами?

Як відомо, це вже не перші рекламні зйомки в портфоліо Білодід. Раніше вона позувала для фешн-ритейлу, у масивних прикрасах та для кампейну бреду одягу.