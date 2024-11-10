Білодід у коротких шортах повторила позу Брюса Лі на тлі вечірнього Гонконгу. Фото
24-річна дзюдоїстка Дар'я Білодід частенько тішить фанів своїми фото з відпочинку та спортивних відряджень. Цього разу вона показалася в Гонконзі.
Світлинами Дар'я поділилася у своєму Instagram.
Білодід для фото попозувала на тлі вечірнього Гонконгу. Вона зазнімкувалася на набережній з видом на хмарочоси, а також біля статуї легендарного Брюса Лі (гонконзький та американський кіноактор, каскадер, філософ, майстер бойових мистецтв, інструктор і актор бойового кіно, - ред.). Для кадру вона повторила його позу.
Нагадаємо, на початку жовтня Дар'я Білодід святкувала свій день народження. Вона показала, як відзначила його в Дубаї.
Як відомо, Білодід полюбляє підбирати для себе стильні і дорогі образи. Якось вона показалася у туфлях за 69 тисяч гривень.