Білодід у коротких шортах повторила позу Брюса Лі на тлі вечірнього Гонконгу. Фото

Юлія Леськова 10 листопада, 12:48
Дар'я Білодід попозувала для фото
Фото з Instagram Дар'ї Білодід

24-річна дзюдоїстка Дар'я Білодід частенько тішить фанів своїми фото з відпочинку та спортивних відряджень. Цього разу вона показалася в Гонконзі.

Світлинами Дар'я поділилася у своєму Instagram.

Білодід для фото попозувала на тлі вечірнього Гонконгу. Вона зазнімкувалася на набережній з видом на хмарочоси, а також біля статуї легендарного Брюса Лі (гонконзький та американський кіноактор, каскадер, філософ, майстер бойових мистецтв, інструктор і актор бойового кіно, - ред.). Для кадру вона повторила його позу.


Дар'я Білодід показала фото з Гонконгу

Схоже, Гонконг сподобався спортсменці своїми хмарочосами

Дар'я Білодід у ресторані

Бути в Гонконгу і не спробувати тамтешню їжу - було б помилкою

Нагадаємо, на початку жовтня Дар'я Білодід святкувала свій день народження. Вона показала, як відзначила його в Дубаї.

Як відомо, Білодід полюбляє підбирати для себе стильні і дорогі образи. Якось вона показалася у туфлях за 69 тисяч гривень.

Читайте також:

"Теплі спогади": Білодід у романтичній сукні ефектно пробіглася узбережжям

Білодід у червоному та з Chanel попозувала на даху елітного ЖК. Фото

Білодід у міні посвітила довжелезними ногами і показала, що дозволила собі на честь 24-річчя

Білодід
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів