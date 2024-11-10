Білодід у коротких шортах повторила позу Брюса Лі на тлі вечірнього Гонконгу. Фото

Фото з Instagram Дар'ї Білодід

24-річна дзюдоїстка Дар'я Білодід частенько тішить фанів своїми фото з відпочинку та спортивних відряджень. Цього разу вона показалася в Гонконзі.

Світлинами Дар'я поділилася у своєму Instagram.

Білодід для фото попозувала на тлі вечірнього Гонконгу. Вона зазнімкувалася на набережній з видом на хмарочоси, а також біля статуї легендарного Брюса Лі (гонконзький та американський кіноактор, каскадер, філософ, майстер бойових мистецтв, інструктор і актор бойового кіно, - ред.). Для кадру вона повторила його позу.

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Нагадаємо, на початку жовтня Дар'я Білодід святкувала свій день народження. Вона показала, як відзначила його в Дубаї.

Як відомо, Білодід полюбляє підбирати для себе стильні і дорогі образи. Якось вона показалася у туфлях за 69 тисяч гривень.