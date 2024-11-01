Декольте до пупа та важкий люкс: Білодід в обтислому комбінезоні покрасувалася перед дзеркалом. Фото

Поза спортом і тренуваннями 24-річна дзюдоїстка Дар'я Білодід веде доволі гламурний і світський спосіб життя. Дівчина полюбляє дорогі вбрання та аксесуари і підкреслювати ними свою модельну фігуру і довжелезні ноги.

Все це спортсменка залюбки показує в своєму Instagram, таким чином лише підживлюючи чутки про роман із заможним чоловіком, щедрим на подарунки.

От і знову Білодід показалася в прикрасах, вартість яких може сягати кількох тисяч доларів. Мова йде про сережки від бренду Van Cleef & Arpels, в яких Даша сходила на вечерю 31-го жовтня.

Гріх не підкреслювати вбранням таку фігуру

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Кілька селфі вона виклала в сторіс. А також спільним селфі з нею поділилася балерина Христина Шишпор.

Луки Білодід стають дедалі сексуальнішими

Увага на сережки Білодід. Вони дуже схожі на люксові прикраси від бренду Van Cleef & Arpels. У мережі подібні можна знайти за 6 тисяч доларів і вище

Крім цих фото, Дар'я також поділилася архівними сонячними кадрами, на яких вона позує у махровому рожевому костюмі і капелюсі десь біля басейну.

Іноді Білодід буває рожевою і пухнастою

Нагадаємо, нещодавно Білодід святкувала 24-річчя, яке зустріла в Дубаї. А в серпні дівчина відпочивала в Греції, де також вигулювала люксові бренди.