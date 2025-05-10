Білодід в Іспанії похвалилася спокусливими вигинами в обтислому спортлуці

Фото з Instagram Дар'ї Білодід

Олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід похвалилася спокусливими вигинами в обтислому аутфіті в Іспанії.

Дар'я попозувала у блакитній кепці та масляно-жовтому спортлуці. Свій образ спортсменка довершила навушниками та кросівками.

"Доброго ранку", - підписала світлини Білодід.

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Дар'я навіть у спортлуці має стильний вигляд

Нагадаємо, на початку квітня Дар'я Білодід їздила в Італію, де наробила стильних фото у шкіряному міні.

Якось 24-річна спортсменка зізналася, що страждала на РХП після двох років голодування.