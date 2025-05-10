Білодід в Іспанії похвалилася спокусливими вигинами в обтислому спортлуці

Юлія Леськова - 10 травня, 13:29
Дар'я Білодід позує для фото
Фото з Instagram Дар'ї Білодід

Олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід похвалилася спокусливими вигинами в обтислому аутфіті в Іспанії. 

Дар'я попозувала у блакитній кепці та масляно-жовтому спортлуці. Свій образ спортсменка довершила навушниками та кросівками. 

"Доброго ранку", - підписала світлини Білодід. 


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Нагадаємо, на початку квітня Дар'я Білодід їздила в Італію, де наробила стильних фото у шкіряному міні. 

Якось 24-річна спортсменка зізналася, що страждала на РХП після двох років голодування. 

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