Білодід в Іспанії похвалилася спокусливими вигинами в обтислому спортлуці
Олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід похвалилася спокусливими вигинами в обтислому аутфіті в Іспанії.
Дар'я попозувала у блакитній кепці та масляно-жовтому спортлуці. Свій образ спортсменка довершила навушниками та кросівками.
"Доброго ранку", - підписала світлини Білодід.
Нагадаємо, на початку квітня Дар'я Білодід їздила в Італію, де наробила стильних фото у шкіряному міні.
Якось 24-річна спортсменка зізналася, що страждала на РХП після двох років голодування.
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