"Життя прекрасне": Білодід у шкіряному міні грайливо попозувала на тлі італійських краєвидів. Фото

Одна з найбажаніших українських холостячок, олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід зараз знаходиться на відпочинку в Белладжо, що в Італії.

Під час своєї прогулянки 24-річна спортсменка відвідала ресторан і попозувала на тлі моря, гір та квітів. Сонячним кадрами вона поділилася в Instagram.

Перед камерою спортсменка постала в чорному шкіряному комбінезоні, білій сорочці й чоботах. Аутфіт завершувала сумочка в тон, окуляри, годинник і біле пальто, яке вона пізніше зняла.

Дар'я засвітила стрункі ноги на тлі італійської природи Фото Instagram

Реклама:

Олімпійська призерка потішила фанів новим модним контентом

Їй личить діловий стиль

"Життя прекрасне", — підписала свою публікацію дівчина.

Білодід - справжня модниця і любителька дорогих брендів

Дзюдоїздка насолодилася місцевою кухнею з мальовничим видом

Чемпіонка похизувалася своєю спортивною фігурою і засмаглим тілом

Вона наробила чимало світлин на італійських вулицях

Нещодавно Дар'я в деталях розповіла про те, як боролася з розладами харчової поведінки після тривалого голодування, та про виснажливі тренування. А ще вона прикрасила обкладинку весняного глянцю.

Попри велику зайнятість спортом, Білодід не забуває одягатися зі смаком. Вона вже демонструвала фанам ніжну яскраву сукню і спокусливий лук у шубі. Також спортсменка зваблювала зйомкою у купальнику. Якось вона показалася з великим букетом, заінтригувавши підписників.