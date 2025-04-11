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"Життя прекрасне": Білодід у шкіряному міні грайливо попозувала на тлі італійських краєвидів. Фото

Карина Тімкова - 11 квітня, 16:15

Одна з найбажаніших українських холостячок, олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід зараз знаходиться на відпочинку в Белладжо, що в Італії.

Під час своєї прогулянки 24-річна спортсменка відвідала ресторан і попозувала на тлі моря, гір та квітів. Сонячним кадрами вона поділилася в Instagram.

Перед камерою спортсменка постала в чорному шкіряному комбінезоні, білій сорочці й чоботах. Аутфіт завершувала сумочка в тон, окуляри, годинник і біле пальто, яке вона пізніше зняла.

Дар'я Білодід у шортиках попозувала в Італії

Дар'я засвітила стрункі ноги на тлі італійської природи

Фото Instagram

Дар'я Білодід і міні показала стрункі ноги

Олімпійська призерка потішила фанів новим модним контентом

Дар'я Білодід у короткому луці покрутилася перед камерою

Їй личить діловий стиль

"Життя прекрасне", — підписала свою публікацію дівчина.

Дар'я Білодід попозувала у стильному луці в Італії

Білодід - справжня модниця і любителька дорогих брендів

Дар'я Білодід у модному луці показалася біля моря

Дзюдоїздка насолодилася місцевою кухнею з мальовничим видом

Дар'я Білодід покрасувалася на фоні гір

Чемпіонка похизувалася своєю спортивною фігурою і засмаглим тілом

Дар'я Білодід показала струнку фігурку

Вона наробила чимало світлин на італійських вулицях

Нещодавно Дар'я в деталях розповіла про те, як боролася з розладами харчової поведінки після тривалого голодування, та про виснажливі тренування. А ще вона прикрасила обкладинку весняного глянцю.

Попри велику зайнятість спортом, Білодід не забуває одягатися зі смаком. Вона вже демонструвала фанам ніжну яскраву сукню і спокусливий лук у шубі. Також спортсменка зваблювала зйомкою у купальнику. Якось вона показалася з великим букетом, заінтригувавши підписників.

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