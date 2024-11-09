"Осіннє": Астаф'єва у в'язаній сукні поспокушала пишним бюстом та оголеною спиною. Фото

Ексспівачка та ведуча Даша Астаф'єва, яка нещодавно попозувала у ботфортах та шкірі, у своєму Instagram поділилася кадрами із нової фотосесії.

На світлинах 39-річна Даша позує у довгій в'язаній сукні сірого кольору з оголеною спиною та об'ємною горловиною.

Свій стильний образ Астаф'єва доповнила чорно-білими босоніжками на підборах та чорним паском.

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"Осіннє. Просте, зрозуміле, огортаюче. Ловіть", - написала вона під фото.

Астаф'єва довершила аутфіт масивними сережками Фото ph.yeezzzy11

Нагадаємо, нещодавно ТаблоID згадував, як змінювалася Даша Астаф'єва за роки кар'єри.

Як відомо, Даша зізнавалася, що з дитинства прагнула бути не такою як всі.