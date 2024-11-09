"Осіннє": Астаф'єва у в'язаній сукні поспокушала пишним бюстом та оголеною спиною. Фото

Юлія Леськова 9 листопада, 09:53
Даша Астаф'єва попозувала для фото
Фото ph.yeezzzy11

Ексспівачка та ведуча Даша Астаф'єва, яка нещодавно попозувала у ботфортах та шкірі, у своєму Instagram поділилася кадрами із нової фотосесії.

На світлинах 39-річна Даша позує у довгій в'язаній сукні сірого кольору з оголеною спиною та об'ємною горловиною.

Свій стильний образ Астаф'єва доповнила чорно-білими босоніжками на підборах та чорним паском.


"Осіннє. Просте, зрозуміле, огортаюче. Ловіть", - написала вона під фото.

Даша Астаф'єва показала нові фото

Астаф'єва довершила аутфіт масивними сережками

Фото ph.yeezzzy11
Даша Астаф'єва повигиналася для фото
У квітні Даша розповіла, що набрала 10 кілограмів і намагається їх скинути
Фото ph.yeezzzy11
Даша Астаф'єва на нових фото
Фото ph.yeezzzy11

Нагадаємо, нещодавно ТаблоID згадував, як змінювалася Даша Астаф'єва за роки кар'єри.

Як відомо, Даша зізнавалася, що з дитинства прагнула бути не такою як всі.

Читайте також:

"Нехай це мистецтво оживе": Астаф'єва стала героїнею викраденої окупантами картини. Відео

Астаф'єва у кімоно з торочками ефектно попозувала з новим співмешканцем

Астаф'єва наробила ніжних фото у гортензіях та розповіла, про що мовчить жінка

Астаф'єва
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів