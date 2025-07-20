Казкові Мальдіви: Квіткова у бікіні попозувала коло океану на відпочинку з сином
Блогерка Даша Квіткова зі своїм 4-річним сином Левом вирушила на відпочинок на Мальдіви, тож тепер активно ділиться пляжним контентом.
Блогерка показалася у різних купальниках коло басейну та в океані та похвалилася розвагами сина.
"Завчасно хочу перепросити за мало сторіс, тому що все, чим ми займаємося - лежимо, ловимо крабів, плаваємо, їмо і по колу", - пожартувала Даша.
Нагадаємо, Даша Квіткова закрутила роман з українським футболістом Володимиром Бражком. Офіційно це підтвердилося, коли він вітав її з днем народження.
До слова, Квіткова нещодавно ніжно звернулася до свого сина від ексчоловіка Нікіти Добриніна з нагоди його 4-річчя та показала його фото у стильних луках.
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