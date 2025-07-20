Казкові Мальдіви: Квіткова у бікіні попозувала коло океану на відпочинку з сином

Юлія Леськова - 20 липня, 14:48
Квіткова наробила селфі на Мальдівах
Фото з Instagram Даші Квіткової

Блогерка Даша Квіткова зі своїм 4-річним сином Левом вирушила на відпочинок на Мальдіви, тож тепер активно ділиться пляжним контентом. 

Блогерка показалася у різних купальниках коло басейну та в океані та похвалилася розвагами сина. 

"Завчасно хочу перепросити за мало сторіс, тому що все, чим ми займаємося - лежимо, ловимо крабів, плаваємо, їмо і по колу", - пожартувала Даша. 


Даша Квіткова показала фото з відпочинку

Даша похвалилася струнким тілом у білому купальнику

Даша Квіткова полежала на пляжі

А ще робити на відпочинку, окрім того, щоби плавати і ловити крабів?

Даша Квіткова наробила фото на Мальдівах

Здається, на Мальдіви Даша взяла чимало купальників

Даша Квіткова попозувала зі своїм сином

Даша показала також кадри зі своїм синочком

Даша Квіткова попозувала для нових фото
Фото з Instagram Даші Квіткової

Нагадаємо, Даша Квіткова закрутила роман з українським футболістом Володимиром Бражком. Офіційно це підтвердилося, коли він вітав її з днем народження. 

До слова, Квіткова нещодавно ніжно звернулася до свого сина від ексчоловіка Нікіти Добриніна з нагоди його 4-річчя та показала його фото у стильних луках

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