"Маленький мужчина з характером": Квіткова привітала сина з 4-річчям та показала його в стильному луці

Фото з Instagram Даші Квіткової

27-річна блогерка Даша Квіткова ніжно привітала свого сина від шоумена Нікіти Добриніна, Лева з 4-річчям та показала нову фотосесію з ним.

"Тобі чотири роки, маааась! Ну як ти так швидко виріс? Ти ж тільки вчора вміщався на одній руці. Життя з тобою - це суцільний атракціон емоцій та пригод, і я обожнюю кожну його секунду. Я вчуся бути м’якою, коли втомлена. твердою, коли треба захищати. сміливою, коли страшно. смішною, коли ти чекаєш сміху", - написала Даша.

Даша подякувала сину за те, що вона його мама

Вона додала, що у її син - маленький мужчина з характером.

"Ти мій маленький мужчина з характером, впертістю, фразочками "я сам" і любов’ю до різноманітних живностей, машинок, мультиків і "мама, ну я трошки-трошки". Я запам’ятовую кожен міліметр твого сміху, кожну дивну фразу, яку ти вигадуєш, і кожен ранок, коли біжиш до мене зі словами: мама, ти моя любов", - наголосила Квіткова.

Даша ніжно звернулася до сина у його день народження

Блогерка зазначила, що її завдання як матері - бути поруч і любити сина так, аби ця любов була бронею.

"Моє завдання - бути поруч. любити так, щоб ця любов була твоєю бронею. давати тобі свободу і тримати твою руку рівно стільки, скільки ти цього потребуватимеш. Ти найкращий, Левчик. Ти не просто мій син, ти мій сенс, моє серце, мій вчитель, мій маленький Всесвіт. Обіцяю зробити все, щоб у твоєму житті було більше світла, ніж тіней. більше любові, ніж страху. Дякую, що я твоя мама. Це найголовніша моя роль. І найулюбленіша", - підсумувала Квіткова.

Квіткова показала свого маленького мужчину

Фото з Instagram Даші Квіткової

Нікіта Добринін також привітав сина у своєму Instagram.

"Сьогодні дуже сильний і радісний день. Сину вже 4 роки! Щасливий щодня проживати його нові досягнення, заново вивчати цей світ очима Лева. І дарувати максимум тепла та любові!" - написав зірковий батько.

Нагадаємо, Даша Квіткова стала переможницею романтичного шоу "Холостяк" у 2019 році. Вони з головним героєм проєкту, Нікітою Добриніним навіть побралися.

У 2023-му році пара оголосила про своє розлучення, проте експодружжя залишилося у дружніх стосунках.

Зараз же Квіткова закрутила роман з українським футболістом, 23-річним Володимиром Бражком. Нещодавно він публічно привітав її з днем народження.