Квіткова розказала, як вони з Добриніним розділили майно і якого чоловіка вона тепер хоче

Блогерка Даша Квіткова, якій вдалося зберегти добрі стосунки з ексчоловіком та батьком її сина Лева, "Холостяком" Нікітою Добриніним, розказала, як вони при розлученні вирішили майнові питання.

Чвар між ексами щодо цього не було.

"Ми поділили все порівну. Будинок залишився мій, квартира залишилася його, і ми поділили машини", - поділилася 25-річна Даша із "Неймовірною правдою про зірок".

Даша з Нікітою не воювали між собою за майно Фото з Instagram Квіткової

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Будинок Квіткова збирається продати, і з приводу коштів, які вона за нього отримає, в них із Добриніним теж є домовленість.

"У нас є домовленість з Нікітою, на яку ми пішли обидва, що тільки-но я продаю будинок, я купую квартиру Леву. Це буде власність нашого сина", - наголосила блогерка.

На думку Даші, врятувати їхній із Нікітою шлюб було неможливо.

"Я думаю, що наші стосунки трималися на коханні, але іноді його недостатньо... Буду казати за себе. Я довго намагалася, але в певний момент зрозуміла, що я більше не можу і не хочу", - пригадала вона.

У вересні 2022-го Квіткова та Добринін повінчалися, але врятувати шлюб парі не вдалося

Квіткова розказала, який висновок із цього досвіду вона винесла і якого чоловіка бачить поруч із собою в майбутньому.

"Я в наступних стосунках буду дозволяти чоловіку бути чоловіком", - зізналася дівчина.

Даші хочеться мати поруч чоловіка, з яким вона почуватиметься захищеною, а ще такого, який не любитиме сидіти на одному місці та постійно розвиватиметься.

"Я дуже хочу мати перед собою людину, яка вміє розмовляти. Це чоловік не в дитячій позиції - в мене є вже одна дитина, я другу не хочу", - зазначила блогерка.

У липні Леву виповниться 3 рочки

Іще Квіткова розказала, як підтримує фізичну форму. Її секрет дуже простий: "харчування і дисципліна". Тренується Даша 4-5 разів на тиждень.

"Я не вживаю курку, ковбаски, всяке копчене, картоплю або хлібчик. Але якщо я розумію, що от зараз мій організм просить цього, я абсолютно нормально можу з'їсти і картоплю, і паски, і якісь бутербродики", - поділилася вона.

Нагадаємо, у своєму Instagram Квіткова ділиться легкими та корисними рецептами. Наприклад, у її кулінарному арсеналі є швидка альтернатива яєшні.