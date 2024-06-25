"Це табу номер 1": Квіткова розказала, кого більше немає в її оточенні, та похвалилася сином "без суржика"

Даша Квіткова розказала про особисте і прийняття себе

Блогерка Даша Квіткова вперше прикрасила обкладинку українського Cosmopolitan, де розказала, як повномасштабна війна змінила її оточення і цінності.

В інтерв'ю 25-річна блогерка також розповіла про мотивацію бути здоровою, любов до себе та відповіла, чи вільне її серце зараз.

"Давайте я почну з того, як змінилось моє оточення. Ви знаєте, до повномасштабного вторгнення Левчик якийсь час розмовляв російською мовою. Якщо бути точніше, він на той момент вимовляв два слова — "да" і "папа". З початком повномасштабної війни ми з Нікітою (блогер Нікіта Добринін, ексчоловік Даші - ред.) своїм прикладом почали його перевчати говорити українською. Він зараз каже вже "тато", розмовляє повністю українською і взагалі не знає російських слів. І ми цим дуже пишаємось, він справжній україномовний хлопчик без суржику", - зазначила Квіткова.

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"Я не розумію людей, які зараз кажуть, що, наприклад, творчість поза політикою або не всі росіяни погані. Це не про мої цінності, й кожен раз, коли я таке чую, я згадую Бучу та Ірпінь, все, що зараз відбувається у Харкові та в інших містах України. Я виключила зі свого списку всіх людей, які не розділяють мої цінності і які зараз за кордоном продовжують спілкуватися з російською аудиторією. Для мене це табу номер один", - додала вона

"Як змінилась я? Напевно, дуже швидко подорослішала і взяла відповідальність за себе, свою дитину і за те, що я транслюю. Я зрозуміла, наскільки це важливо. На самому початку повномасштабної я швидко прийшла до тями від усвідомлення, що мені 23 роки, я з маленькою дитиною і єдине, що зараз турбує, — як нам вижити", - розказала Даша.

Як відомо, Квіткова є амбасадором здорового способу життя. Для Cosmopolitan вона, на власному прикладі порадила, де брати мотивацію.

"Я раджу дівчатам знайти мотивацію прийти до здорового способу життя. Мотивацією можете бути ви самі або інші люди, не важливо, головне — її знайти й робити все через дисципліну. Іноді треба пересилити себе, не здаючись, не опускаючи руки, дійти до своєї цілі та мети. Саме тому в мене є дві традиції: кожен ранок я доначу і після цього йду в тренажерний зал, вивільняти всю негативну енергію через спорт", - порадила блогерка.

Даша є прихильницею здорового способу життя і пропагує його у своєму блозі

Квіткова також поміркувала, що для неї значить "любити себе".

"Приймати себе з різними емоціями, внутрішніми станами, з різним зовнішнім виглядом. Дозволяти собі проживати різні емоції, не закриватись від них. Любити себе — це коли ти відстоюєш власні кордони, не дозволяєш людям себе ображати. Це коли ти знаходиш в собі сили закінчити спілкування з кимось, хто не цінує тебе, робить тобі боляче або тягне вниз. Коли ти спокійно відпускаєш людей, які не хочуть бути у твоєму просторі й більше обираєш себе. Як би це цинічно чи егоїстично не звучало, але, люблячи себе, ми вчимося вибирати себе. А це найголовніше. Йти не через жертви, а через любов. Навіть коли ти хворієш, плачеш або злишся — це все твої емоції", - відповіла вона.

"Я не ідеальна, можу комусь не подобатись, і це абсолютно окей. Але є і ті люди, які, навпаки, надихаються якимись моїми вчинками, думками, рисами характеру, і це також дуже круто. Я просто дозволила собі бути Дашею. Дашею такою, якою вона є, яку знають мої близькі, моя мама і яку знає сама Даша", - додала вона

Торкнулися і питання особистого. Блогерка відповіла, чи вільне її серце зараз.

"Насправді в мене нічого не змінилося після розлучення. Мені дуже приємна увага з боку чоловіків, дуже приємні квіти — я, як і багато дівчат, обожнюю їх. Я приймаю таку увагу з великою подякою. Але зараз моє серце вільне, і я щаслива", - відповіла одна з найбажаніших холостячок країни.

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Нагадаємо, у квітні цьогоріч розповсюдилися чутки про "меркантильний роман" Квіткової і власника одного з найвідоміших Telegram-каналів - "Труха", харків'янина Максима Лавриненко. Раніше Максим відповів, чи є це правдою.