"Моя кохана": динамівець Бражко на тлі чуток про роман із Квітковою публічно звернувся до неї. Фото
Схоже, що підозри фанів відносно того, що блогерка Даша Квіткова та динамівець Володимир Бражко - закохана парочка, нарешті підтвердилися остаточно.
9-го липня, в день народження дівчини Вова присвятив їй промовисту сторіс у Instagram.
"З днем народження, моя кохана", - написав він, запостивши фото з Дашею.
До речі, свій 27-ий день народження Квіткова святкує в Амстердамі. Та, судячи з контенту в її Instagram, у дівочій компанії.
Нагадаємо, блогерка - переможниця шоу "Холостяк"-2019. Квіткова та його герой Нікіта Добринін навіть одружилися, але на початку 2023-го року оголосили про розлучення. Їхньому спільному синові Леву днями виповниться 4. Експодружжя залишилося в дружніх стосунках. Після розлучення Даші декілька раз закидали романи, зокрема з одруженим.
Як відомо, 23-річний Володимир Бражко вважається одним із найбажаніших (поки що) холостяків збірної України з футболу. Чутки про його стосунки з Дашею з'явилися в травні, коли голуб'ят підловили за ніжностями.
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