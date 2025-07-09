"Моя кохана": динамівець Бражко на тлі чуток про роман із Квітковою публічно звернувся до неї. Фото

Марія Ткаченко - 9 липня, 09:06
Володимир Бражко
Фото з Instagram Бражка

Схоже, що підозри фанів відносно того, що блогерка Даша Квіткова та динамівець Володимир Бражко - закохана парочка, нарешті підтвердилися остаточно.

9-го липня, в день народження дівчини Вова присвятив їй промовисту сторіс у Instagram.

"З днем народження, моя кохана", - написав він, запостивши фото з Дашею.


Бражко і Квіткова

Вова і Даша - офіційно пара?

До речі, свій 27-ий день народження Квіткова святкує в Амстердамі. Та, судячи з контенту в її Instagram, у дівочій компанії.

Даша Квіткова

Квіткова на своє 27-річчя гайнула до Нідерландів

Скріни з Instagram Квіткової
Квіткова в інстаграм

Цікаво, Бражко підготував подаруночок для коханої?

Даша перепостила сторіс Володимира та виклала ось таке фото. На ньому, вочевидь, спортсмен зображений із її сином Левом

Даша перепостила сторіс Володимира та виклала ось таке фото. На ньому, вочевидь, спортсмен зображений із її сином Левом

Нагадаємо, блогерка - переможниця шоу "Холостяк"-2019. Квіткова та його герой Нікіта Добринін навіть одружилися, але на початку 2023-го року оголосили про розлучення. Їхньому спільному синові Леву днями виповниться 4. Експодружжя залишилося в дружніх стосунках. Після розлучення Даші декілька раз закидали романи, зокрема з одруженим.

Як відомо, 23-річний Володимир Бражко вважається одним із найбажаніших (поки що) холостяків збірної України з футболу. Чутки про його стосунки з Дашею з'явилися в травні, коли голуб'ят підловили за ніжностями

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