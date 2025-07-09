"Моя кохана": динамівець Бражко на тлі чуток про роман із Квітковою публічно звернувся до неї. Фото

Схоже, що підозри фанів відносно того, що блогерка Даша Квіткова та динамівець Володимир Бражко - закохана парочка, нарешті підтвердилися остаточно.

9-го липня, в день народження дівчини Вова присвятив їй промовисту сторіс у Instagram.

"З днем народження, моя кохана", - написав він, запостивши фото з Дашею.

Вова і Даша - офіційно пара?

До речі, свій 27-ий день народження Квіткова святкує в Амстердамі. Та, судячи з контенту в її Instagram, у дівочій компанії.

Квіткова на своє 27-річчя гайнула до Нідерландів Скріни з Instagram Квіткової

Цікаво, Бражко підготував подаруночок для коханої?

Даша перепостила сторіс Володимира та виклала ось таке фото. На ньому, вочевидь, спортсмен зображений із її сином Левом

Нагадаємо, блогерка - переможниця шоу "Холостяк"-2019. Квіткова та його герой Нікіта Добринін навіть одружилися, але на початку 2023-го року оголосили про розлучення. Їхньому спільному синові Леву днями виповниться 4. Експодружжя залишилося в дружніх стосунках. Після розлучення Даші декілька раз закидали романи, зокрема з одруженим.

Як відомо, 23-річний Володимир Бражко вважається одним із найбажаніших (поки що) холостяків збірної України з футболу. Чутки про його стосунки з Дашею з'явилися в травні, коли голуб'ят підловили за ніжностями.



