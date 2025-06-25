Квіткова у ягідному бікіні позасмагала на брилах коло водойми

Блогерка Даша Квіткова, яку підозрюють у романі з відомим футболістом, відволікла від чуток своїми формами.

В Instagram Даша показала, як позасмагала у ягідному купальнику.

Квіткова позасмагала у перервах між зйомками

До речі, задовго до вагітності Квіткова була не задоволена своїм тілом і перебувала у максимальній вазі - 52 кіло

Нагадаємо, раніше Квіткова розказувала, коли вперше спробувала ботокс та про лайфхаки зі свого догляду.

Про секрети краси вже розповідали співачки співачки Оля Полякова, Тіна Кароль, Tayanna, Lama, Тоня Матвієнко, Олена Тополя та інші.