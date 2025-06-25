Квіткова у ягідному бікіні позасмагала на брилах коло водойми

25 червня, 18:30

Блогерка Даша Квіткова, яку підозрюють у романі з відомим футболістом, відволікла від чуток своїми формами.

В Instagram Даша показала, як позасмагала у ягідному купальнику.

Даша Квіткова в купальнику

Квіткова позасмагала у перервах між зйомками

Квіткова посвітила пресом

До речі, задовго до вагітності Квіткова була не задоволена своїм тілом і перебувала у максимальній вазі - 52 кіло


Нагадаємо, раніше Квіткова розказувала, коли вперше спробувала ботокс та про лайфхаки зі свого догляду.

Про секрети краси вже розповідали співачки співачки Оля Полякова, Тіна Кароль, Tayanna, Lama, Тоня Матвієнко, Олена Тополя та інші.

Читайте також:

"Знаю, що варта найкращого": Квіткова розказала, як змінилася за 9 років, і замилувала фото малої себе

Квіткова у пухнастих гольфах і міні вдала з себе tokyo girl на вулицях Японії

Квіткова на тлі чуток про роман із футболістом показалася в чоловічих обіймах. Фото

Квіткова
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів