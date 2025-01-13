Квіткова посвітила засмаглим тілом під час відпустки з 3-річним сином на Карибах

Блогерка Даша Квіткова разом з сином Левом наробили фото на Карибах.

На знімках Даша показала струнке тіло в купальнику, а хлопчик - непідробні емоції.

"Цілий день провели в карибському морі", - підписала фото блогерка.

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У жовтні блогерка відпочивала в Африці, а тепер вирушила на Кариби фото з Instagram

І хоча Квіткова має пружне тіло і регулярно займається спортом, поки що вона поступається силами любительці йоги Тіні Кароль

Лев з мамою поплавали у прозорій воді

Маленький дослідник Карибського моря

І хоча Квіткова любить багато засмагати, вона ретельно дбає про красу і молодість обличчя. Раніше Даша розказувала про лайфхаки і цікавинки догляду за собою та ставлення до пластичної хірургії.