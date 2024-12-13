Квіткова в латексному міні уявила себе роботом та поміркувала про перетворення людей на механізми

Блогерка Даша Квіткова, яка останнім часом багато експериментує з зачісками, приміряла чергову.

Цього разу Даша показалася з каре у відтінку блонд та у шкіряній мінісукні.

Натхненна новим образом, блогерка поділилася думками щодо перетворення людей на роботів майбутнього.

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"Dariia 2.0 beta version. Жодних багів, апдейти встановлюються самостійно, батарея тримає вічність, а найголовніше — ніякого режиму "я втомилась". Виглядає як сцена з майбутнього чи фільму, де роботи вже давно замінили нас у всьому: від роботи в офісі до вечірніх обіймів", - розповіла Квіткова про свій образ.

До речі, у підлітковому віці Даша була шатенкою

Блогерка була і брюнеткою

"Але є одне "але": роботи не відчувають, в них немає серця. Не знають, що таке радість від першої чашки кави або смуток після останньої серії улюбленого серіалу. Не плачуть, коли болить, і не знають, що таке overthinking посеред ночі", - зазначила вона.

Нагадаємо, у червні минулого року Даша відстригла собі чубчика. А ще раніше блогерка показувала себе рудою.