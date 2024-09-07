Демі Мур у краватці та елегантному ч/б вразила тоненькою талією на кінофестивалі. Відео
61-річна американська акторка Демі Мур похизувалася стрункою фігурою в елегантному образі для кінофестивалю у Торонто.
Відео з ефектним аутфітом вона опублікувала в Instagram.
Для виходу на хідник кінофестивалю Демі обрала довгу обтислу атласну спідницю з високою посадкою та розрізами по боках, яку прикрасила брошкою у формі квітки. На верх Мур одягнула білу сорочку, яку стилізувала чорною краваткою.
Свій лук акторка доповнила чорними туфлями на підборах та прикрасами.
Нагадаємо, нещодавно Демі Мур розповіла про ейджизм у кіно.
А у червні акторка посвітила стрункими ніжками в оверсайз шортах на показі в Парижі.
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