Демі Мур у краватці та елегантному ч/б вразила тоненькою талією на кінофестивалі. Відео

Фото з Instagram Демі Мур

61-річна американська акторка Демі Мур похизувалася стрункою фігурою в елегантному образі для кінофестивалю у Торонто.

Відео з ефектним аутфітом вона опублікувала в Instagram.

Для виходу на хідник кінофестивалю Демі обрала довгу обтислу атласну спідницю з високою посадкою та розрізами по боках, яку прикрасила брошкою у формі квітки. На верх Мур одягнула білу сорочку, яку стилізувала чорною краваткою.

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Свій лук акторка доповнила чорними туфлями на підборах та прикрасами.

Демі вразила стриманим ансамблем

Як вам образ акторки?

Скріншот з Instgram Демі Мур

Нагадаємо, нещодавно Демі Мур розповіла про ейджизм у кіно.

А у червні акторка посвітила стрункими ніжками в оверсайз шортах на показі в Парижі.