Демі Мур у краватці та елегантному ч/б вразила тоненькою талією на кінофестивалі. Відео

Юлія Леськова 7 вересня, 15:16
Демі Мур позує для фото
Фото з Instagram Демі Мур

61-річна американська акторка Демі Мур похизувалася стрункою фігурою в елегантному образі для кінофестивалю у Торонто.

Відео з ефектним аутфітом вона опублікувала в Instagram.

Для виходу на хідник кінофестивалю Демі обрала довгу обтислу атласну спідницю з високою посадкою та розрізами по боках, яку прикрасила брошкою у формі квітки. На верх Мур одягнула білу сорочку, яку стилізувала чорною краваткою.


Свій лук акторка доповнила чорними туфлями на підборах та прикрасами.

Демі Мур показала образ для кінофестивалю

Демі вразила стриманим ансамблем

Демі Мур попозувала у стильному образі

Як вам образ акторки?

Демі Мур вразила стильним образом
Скріншот з Instgram Демі Мур

Нагадаємо, нещодавно Демі Мур розповіла про ейджизм у кіно.

А у червні акторка посвітила стрункими ніжками в оверсайз шортах на показі в Парижі.

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