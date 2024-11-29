Хворий на деменцію Брюс Вілліс показався на рідкісних та щемливих фото з доньками

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Американський актор Брюс Вілліс, який страждає на деменцію, через що був змушений завершити свою кар'єру, оточений любов'ю і турботою найближчих людей.

Зворушливі фото з 69-річним татом опублікували в Instagram доньки, Скаут і Таллула.

Від Демі Мур у Брюса троє доньок: Румер, Скаут і Таллула Фото з Instagram Таллули Вілліс

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"Вдячні", - написали дівчата.

Усміхнений Брюс, якого голублять дочки, тримає в руках табличку з написом "Найкращий тато" - вочевидь, подарунок від Таллули зі Скаут на День подяки.

Дівчата навідали батька у День подяки

Нагадаємо, дружина Вілліса, Емма нещодавно розповіла, яким був перший симптом деменції в актора.











