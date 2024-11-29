Хворий на деменцію Брюс Вілліс показався на рідкісних та щемливих фото з доньками
Американський актор Брюс Вілліс, який страждає на деменцію, через що був змушений завершити свою кар'єру, оточений любов'ю і турботою найближчих людей.
Зворушливі фото з 69-річним татом опублікували в Instagram доньки, Скаут і Таллула.
"Вдячні", - написали дівчата.
Усміхнений Брюс, якого голублять дочки, тримає в руках табличку з написом "Найкращий тато" - вочевидь, подарунок від Таллули зі Скаут на День подяки.
Нагадаємо, дружина Вілліса, Емма нещодавно розповіла, яким був перший симптом деменції в актора.
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