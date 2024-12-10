Демі Мур у максі та денімі прийшла на кіноподію з живим "аксесуаром". Фото
Американська акторка Демі Мур 9-го грудня здійснила яскравий вихід на парадний хідник San Francisco Film Festival Awards - яскравий не в сенсі кольору, позаяк обрала кінозірка вічно актуальний total black.
На Демі була максісукня та коротенька курточка з деніму від Zac Posen. На руках у 62-річної зірки була її незмінна компаньйонка, чихуахуа Пілаф.
Нагадаємо, крихітка Пілаф має спокійну і лагідну вдачу, тому позує з хазяйкою для гламурних фотосетів та відвідує модні покази.
Як відомо, в Мур від Брюса Вілліса є троє дочок, і старша вже зробила акторку бабунею.
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