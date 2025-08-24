"Нація світла, любові і віри": Сумська, Цимбалюк, Денисенко та інші привітали українців з Днем Незалежності. Відео
Актори Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Ольга Сумська та інші з нагоди Дня Незалежності, 24 серпня, привітали українців зі святом.
Відео вони поділилися на своїх сторінках в Instagram.
"Дорогі українці, сьогодні ми святкуємо не просто нашу незалежність. Ми святкуємо нашу свободу", - сказала Денисенко.
"Ми нація світла, любові і віри. І наша незалежність непохитна", - додала Сумська.
Актори закликали не забувати, якою ціною здобута незалежність України та залишатися єдиними попри все.
"З днем Незалежності, дорогі українці! Свято, котре Україна виборювала сотні років! І, на жаль, наше покоління продовжує відстоювати його. Низький уклін нашим Героям, котрі боронять Україну! Вічна памʼять полеглим у боротьбі! Слава Україні!" - написав Тарас Цимбалюк.
