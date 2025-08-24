"Нація світла, любові і віри": Сумська, Цимбалюк, Денисенко та інші привітали українців з Днем Незалежності. Відео

Фото з Instagram Тараса Цимбалюка

Актори Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Ольга Сумська та інші з нагоди Дня Незалежності, 24 серпня, привітали українців зі святом.

Відео вони поділилися на своїх сторінках в Instagram.

"Дорогі українці, сьогодні ми святкуємо не просто нашу незалежність. Ми святкуємо нашу свободу", - сказала Денисенко.

У привітанні також взяли участь Вікторія Маремуха, Богдан Остапчук, Олена Світлицька, Ірина Кудашова, Таїсія Хвостова, Володимир Горянський та Тимур Асланов

"Ми нація світла, любові і віри. І наша незалежність непохитна", - додала Сумська.

Актори побажали українцям миру, радості та сміливо мріяти

Актори закликали не забувати, якою ціною здобута незалежність України та залишатися єдиними попри все.

"З днем Незалежності, дорогі українці! Свято, котре Україна виборювала сотні років! І, на жаль, наше покоління продовжує відстоювати його. Низький уклін нашим Героям, котрі боронять Україну! Вічна памʼять полеглим у боротьбі! Слава Україні!" - написав Тарас Цимбалюк.

Скріншот з Instagram Тараса Цимбалюка

Нагадаємо, Наталка Денисенко у День українського прапора продекламувала вірш Дмитра Павличка у блакитно-жовтій сукні.

А співачка Оля Цибульська напередодні Дня Незалежності показала артзйомку, якою намагалася передати, що означає бути жінкою в Україні.