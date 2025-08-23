Денисенко у блакитно-жовтій сукні посеред річки продекламувала вірш Павличка про український прапор
Акторка Наталка Денисенко з нагоди Дня прапора, який в Україні відзначають 23 серпня, у блакитно-жовтій сукні продекламувала вірш, присвячений державному стягу.
Відео вона поділилася у своєму Instagram.
"В День прапора з віршем Дмитра Павличка. Він писав не тільки про 2 кольори: червоне і чорне, а і про синій і жовтий. Для когось у світі це просто фарби з палітри. А для нас - це значно більше!" - написала Наталка.
Зірка додала, що право підіймати стяг над містами та селами виборений великою ціною.
"Сьогодні, у День Прапора, ми згадуємо, що право підіймати цей стяг над містами і селами виборене дуже великою ціною! Хоч я впевнена, наш прапор, це про молитву і хліб, як сказано у вірші", - додала акторка.
Також Наталка закликала цінувати державні символи та подякувала воїнам, які захищають їх на полі бою.
"Цінуйте наші національні символи! Нехай вони завжди будуть частиною нашої культури, нашого серця! І найбільша вдячність тим, хто захищає на полі бою право України мати синьо-жовті прапори над вільною землею!" - підсумувала вона.
