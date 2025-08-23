Денисенко у блакитно-жовтій сукні посеред річки продекламувала вірш Павличка про український прапор

Акторка Наталка Денисенко з нагоди Дня прапора, який в Україні відзначають 23 серпня, у блакитно-жовтій сукні продекламувала вірш, присвячений державному стягу.

Відео вона поділилася у своєму Instagram.

"В День прапора з віршем Дмитра Павличка. Він писав не тільки про 2 кольори: червоне і чорне, а і про синій і жовтий. Для когось у світі це просто фарби з палітри. А для нас - це значно більше!" - написала Наталка.

З нагоди державного свята акторка одягнулася у кольори українського прапора

Зірка додала, що право підіймати стяг над містами та селами виборений великою ціною.

"Сьогодні, у День Прапора, ми згадуємо, що право підіймати цей стяг над містами і селами виборене дуже великою ціною! Хоч я впевнена, наш прапор, це про молитву і хліб, як сказано у вірші", - додала акторка.

Скріншот з Instagram Наталки Денисенко

Також Наталка закликала цінувати державні символи та подякувала воїнам, які захищають їх на полі бою.

"Цінуйте наші національні символи! Нехай вони завжди будуть частиною нашої культури, нашого серця! І найбільша вдячність тим, хто захищає на полі бою право України мати синьо-жовті прапори над вільною землею!" - підсумувала вона.

