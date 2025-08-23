Денисенко у блакитно-жовтій сукні посеред річки продекламувала вірш Павличка про український прапор

Юлія Леськова - 23 серпня, 13:53
Наталка Денисенко позує для фото
Фото natasha_sanina

Акторка Наталка Денисенко з нагоди Дня прапора, який в Україні відзначають 23 серпня, у блакитно-жовтій сукні продекламувала вірш, присвячений державному стягу.

Відео вона поділилася у своєму Instagram.

"В День прапора з віршем Дмитра Павличка. Він писав не тільки про 2 кольори: червоне і чорне, а і про синій і жовтий. Для когось у світі це просто фарби з палітри. А для нас - це значно більше!" - написала Наталка.


Наталка Денисенко прочитала вірш про прапор

З нагоди державного свята акторка одягнулася у кольори українського прапора

Зірка додала, що право підіймати стяг над містами та селами виборений великою ціною. 

"Сьогодні, у День Прапора, ми згадуємо, що право підіймати цей стяг над містами і селами виборене дуже великою ціною! Хоч я впевнена, наш прапор, це про молитву і хліб, як сказано у вірші", - додала акторка. 

Денисенко показалася у патріотичній сукні
Скріншот з Instagram Наталки Денисенко

Також Наталка закликала цінувати державні символи та подякувала воїнам, які захищають їх на полі бою.

"Цінуйте наші національні символи! Нехай вони завжди будуть частиною нашої культури, нашого серця! І найбільша вдячність тим, хто захищає на полі бою право України мати синьо-жовті прапори над вільною землею!" - підсумувала вона. 

Наталка Денисенко закликала цінувати державну символіку

Нагадаємо, до роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну Наталка Денисенко записала відео в образі воїтельки. 

Також Денисенко вперше розповіла про свій досвід розлучення з чоловіком. 

