Терновий вінок на голові та зерно у роті: Цибульська до Дня Незалежності показала присвячений українським жінкам триптих

Співачка Оля Цибульська напередодні Дня Незалежності України влаштувала артзйомку, завдяки якій намагалася передати, що означає бути жінкою в Україні.

Триптихом "Сіяти, народжувати, берегти" вона поділилася у своєму Instagram.

"Це не просто артзйомка. Це моє бажання сказати світові про українську жінку мовою, яку зрозуміють без перекладу. Жінка України сьогодні — не картинка з підручника. Вона між життям і смертю, між болем і любов’ю, між тим, що вже втратили, і тим, що ще тримаємо", - написала вона.

Оля додала, що з початку війни вона перебуває в Україні і тонко відчуває інших жінок, яких зустрічає на вулиці, на своїх концертах та шпиталях.

"Я — сама мама і жінка. Від початку війни залишаюсь в Україні. Проживаю свої емоції, тонко відчуваю як артистка наших жінок, зустрічаючи їх на концертах, у шпиталях, на вулицях", - зазначила зірка

Фото nany__art

"У жіночих очах — біль і любов, в цих глибоких історіях — те, про що не можна мовчати. Все це творчо проросло в мені, і народилась ця ідея. Коли ми говоримо "жінка України" — ми говоримо не лише про материнство. Це і донька, і сестра, і дружина, і волонтерка, і воїн. Хтось народжує дітей, хтось — ідеї, хтось — волонтерські ініціативи, хтось — світло для інших у темні дні", - додала співачка.

Цибульська пояснила, що проєкт побудований у формі триптиху - трьох образів, у яких кожна жінка впізнає правду сьогодення Фото nany__art

Цибульська зазначила, що всі жінки різні, проте всіх об'єднує одне - творити життя там, де воно під загрозою.

"Ми всі різні, але об’єднує одне — жінка України завжди творить життя там, де воно під загрозою. І саме тому вона — ядро майбутнього", - зазначила вона.

"Мова і хліб — це коріння, яке живе попри все. Ми сіємо на полях, де ще вчора рвались міни. Ми сіємо любов у серцях своїх дітей", - додала співачка Фото nany__art

Нагадаємо, минулого року на День Незалежності Оля Цибульська разом з іншими зірками шоубізнесу продекламували культову гумореску Павла Глазового про знання рідної мови.

До речі, зірка полюбляє етномотиви у своїх образах.