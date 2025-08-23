Терновий вінок на голові та зерно у роті: Цибульська до Дня Незалежності показала присвячений українським жінкам триптих
Співачка Оля Цибульська напередодні Дня Незалежності України влаштувала артзйомку, завдяки якій намагалася передати, що означає бути жінкою в Україні.
Триптихом "Сіяти, народжувати, берегти" вона поділилася у своєму Instagram.
"Це не просто артзйомка. Це моє бажання сказати світові про українську жінку мовою, яку зрозуміють без перекладу. Жінка України сьогодні — не картинка з підручника. Вона між життям і смертю, між болем і любов’ю, між тим, що вже втратили, і тим, що ще тримаємо", - написала вона.
Оля додала, що з початку війни вона перебуває в Україні і тонко відчуває інших жінок, яких зустрічає на вулиці, на своїх концертах та шпиталях.
"У жіночих очах — біль і любов, в цих глибоких історіях — те, про що не можна мовчати. Все це творчо проросло в мені, і народилась ця ідея. Коли ми говоримо "жінка України" — ми говоримо не лише про материнство. Це і донька, і сестра, і дружина, і волонтерка, і воїн. Хтось народжує дітей, хтось — ідеї, хтось — волонтерські ініціативи, хтось — світло для інших у темні дні", - додала співачка.
Цибульська зазначила, що всі жінки різні, проте всіх об'єднує одне - творити життя там, де воно під загрозою.
"Ми всі різні, але об’єднує одне — жінка України завжди творить життя там, де воно під загрозою. І саме тому вона — ядро майбутнього", - зазначила вона.
Нагадаємо, минулого року на День Незалежності Оля Цибульська разом з іншими зірками шоубізнесу продекламували культову гумореску Павла Глазового про знання рідної мови.
До речі, зірка полюбляє етномотиви у своїх образах.