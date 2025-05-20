Розлучена Денисенко в ошатній білій сукні поміркувала про те, в чому глибина жінки

Акторка Наталка Денисенко, яка нещодавно офіційно розлучилася зі своїм чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, показалася в білому аутфіті.

У своєму Instagram Наталка також поділилася думками про природу жінки і важливість бути собою.

"Троянда не питає дозволу, щоб розквітнути. Вона просто розкриває себе світові — з усією своєю красою, ароматними пелюстками і гострими колючками, таку, яку її створила природа. Так само і жінка: її глибина — не лише в усмішці і здатності любити, бути ніжною і щасливою, а і відчувати, захищати межі свого серця, і іноді мати досить гострі шипи…

Але не варто забувати, що вони теж створені не для того, щоб нападати, а щоб захищатися. Квіти не змагаються між собою — вони просто цвітуть. Як і жінки, коли дозволяють собі бути собою", - написала Наталка.

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Акторка закликала жінок бути собою

Наталка вкотре попозувала у своєму улюбленому кольорі

Нагадаємо, Наталка та її ексчоловік побралися в квітні 2017-го року, однак весіль у них було кілька.

Експодружжя виховує спільного 7-річного сина Андрійка.