Денисенко в образі воїтельки з мечем записала емоційне відео до роковин вторгнення
Акторка Наталка Денисенко 24 лютого представила емоційне відео у треті роковини повномасштабного вторгнення.
35-річна знаменитість вдягнула образ воїтельки, що нагадував жіночі вбрання часів Київської Русі. У руках вона тримала меч, а позаду неї розвіювався плащ. Кадрами Наталка поділилась в Instagram.
Велика кількість бісеру прикрашала волосся акторки та її довгу сукню.
Крім того, Денисенко розчулила підписників віршем Василя Симоненка, який вона лірично зачитала. Поезія закликає людей пам’ятати про загиблих героїв.
Як відомо, чоловік Наталки, Андрій Федінчик служить у лавах ЗСУ. Через його службу подружжя не може часто бачитись. Раніше ТаблоID розповідав про історію їхнього кохання.
Акторка встигає не тільки виховувати 7-річного сина Андрійка, але й активно зніматись у кіно та створювати пікантний контент для підписників.
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