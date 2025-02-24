Денисенко в образі воїтельки з мечем записала емоційне відео до роковин вторгнення

Акторка Наталка Денисенко 24 лютого представила емоційне відео у треті роковини повномасштабного вторгнення.

35-річна знаменитість вдягнула образ воїтельки, що нагадував жіночі вбрання часів Київської Русі. У руках вона тримала меч, а позаду неї розвіювався плащ. Кадрами Наталка поділилась в Instagram.

Велика кількість бісеру прикрашала волосся акторки та її довгу сукню.

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У дуже схожому образі часто зображають княгиню Ольгу

Наталка перетворилась на воїтельку у роковини війни Фото @zubarev.photographer

Вогняна жінка

Акторка уявила себе в ролі захисниці Київської Русі

"Боротися не можна здаватися! І кОму кожен з нас може поставити там, де зручніше", — зазначила зірка під фото

Денисенко епатувала підписників кадрами з мечем у руках

Крім того, Денисенко розчулила підписників віршем Василя Симоненка, який вона лірично зачитала. Поезія закликає людей пам’ятати про загиблих героїв.

Як відомо, чоловік Наталки, Андрій Федінчик служить у лавах ЗСУ. Через його службу подружжя не може часто бачитись. Раніше ТаблоID розповідав про історію їхнього кохання.

Акторка встигає не тільки виховувати 7-річного сина Андрійка, але й активно зніматись у кіно та створювати пікантний контент для підписників.