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Денисенко в образі воїтельки з мечем записала емоційне відео до роковин вторгнення

Карина Тімкова - 24 лютого, 15:00

Акторка Наталка Денисенко 24 лютого представила емоційне відео у треті роковини повномасштабного вторгнення.

35-річна знаменитість вдягнула образ воїтельки, що нагадував жіночі вбрання часів Київської Русі. У руках вона тримала меч, а позаду неї розвіювався плащ. Кадрами Наталка поділилась в Instagram.

Велика кількість бісеру прикрашала волосся акторки та її довгу сукню.

Наталка Денисенко попозувала в образі воїтельки

Акторка вміє вразити своїми образами

Фото @mazii.mov

Денисенко вразила образами у відео, присвяченому роковинам війни

У дуже схожому образі часто зображають княгиню Ольгу

Наталка Денисенко постала як воїтелька з мечем у руках

Наталка перетворилась на воїтельку у роковини війни

Фото @zubarev.photographer
Денисенко попозувала в сукні в стилі Київської Русі

Вогняна жінка

Наталка Денисенко сфотографувалась з мечем у руках

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Денисенко у роковини війни показала щемливе відео

Денисенко епатувала підписників кадрами з мечем у руках

Крім того, Денисенко розчулила підписників віршем Василя Симоненка, який вона лірично зачитала. Поезія закликає людей пам’ятати про загиблих героїв.

Як відомо, чоловік Наталки, Андрій Федінчик служить у лавах ЗСУ. Через його службу подружжя не може часто бачитись. Раніше ТаблоID розповідав про історію їхнього кохання.

Акторка встигає не тільки виховувати 7-річного сина Андрійка, але й активно зніматись у кіно та створювати пікантний контент для підписників.

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