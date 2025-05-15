Денисенко і Федінчик розлучилися після 8 років шлюбу: офіційні причини
Шлюб акторів Наталки Денисенко та Андрія Федінчика таки офіційно розпався. Сталося це 8-го травня, згідно рішення Богунського районного суду міста Житомира.
Його було оприлюднено в Опендатабот.
"У зв'язку з різними поглядами на життя, відсутністю взаєморозуміння та втратою почуття один до одного шлюбні відносини між ними припинені, спільного господарства не ведуть. Примирення вважає неможливим", - такі підстави для розірвання шлюбу вказала позивачка, тобто 35-річна Денисенко.
Ні вона, ні 40-річний Федінчик, який зараз у війську, на судове засідання не з'явилися, заздалегідь направивши до суду письмові заяви з проханням проводити його за їхньої відсутності.
Як відомо, Наталка та Андрій побралися в квітні 2017-го року, а весіль у них було декілька.
Нагадаємо, ТаблоID розказував історію кохання Денисенко та Федінчика, який був одружений, коли вони зустрілися.
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