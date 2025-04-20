Наталка Денисенко розлучається з чоловіком після 8 років шлюбу: що відомо

Фото з Instagram Андрія Федінчика

35-річна акторка Наталка Денисенко подала на розлучення зі своїм чоловіком, актором-військовослужбовцем Андрієм Федінчиком після майже 8 років шлюбу.

Про це йдеться на сайті Богунського районного суду Житомира.

Зазначається, що ініціатором розлучення є саме Наталка, відповідно Андрій - відповідач.

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Справу про розлучення акторів розглянуть 8 травня.

Саме Наталка стала ініціатором розлучення

До речі, Великдень цьогоріч Наталка святкувала зі своїм батьком та сином.

Востаннє Наталка публікувала контент зі своїм чоловіком наприкінці лютого цього року - вітала його з днем народження. Втім, якщо вірити запису на сайті суду, на розлучення зірка подала 31 січня.

Великдень акторка святкує зі своїм татом та сином

Як відомо, у Наталки Денисенко та Андрія Федінчика є спільний 6-річний син Андрій.

Якось акторка розповідала, що влаштовувала чоловіку нерви після того, як він пішов служити. За її словами, вона вимагала, аби він був завжди поряд.

Також ТаблоID якось розповідав історія кохання Наталки та Андрія.