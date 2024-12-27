Вікторія в міні та Харпер із голими плечима: Бекхеми в повному складі вишикувалися на тлі ялинки для святкового фото

Четверо нащадків Вікторії та Девіда Бекхемів проводять свята з ними Фото з Instagram Бекхем

Зіркове сімейство Бекхемів возз'єдналося на свята і наробило на згадку урочистих фото на тлі ялинки.

"Те, що ми разом на свята, робить мене такою щасливою. Я вас всіх дуже люблю". - написала Вікторія, поділившись щасливими кадрами з чоловіком, синами, дочкою та невісткою в Instagram.

50-річна дизайнерка для святкування вбралася в зухвале міні, демонструючи свої стрункі ніжки. А Харпер, якій уже 13, обрала обтисле максі, але з голими плечима, та чомусь була босоніж.

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Таке фото - хоч на листівку

Окремо Бекхеми зазнімкувалися чоловічим складом

Круз, Бруклін, Ромео і Харпер Севен

Дружина Брукліна Нікола на сімейне святкування вигуляла яскравий корсет Фото з Instagram Ніколи Пельтц Бекхем

Цікаво, що з усіх половинок синів Бекхемів на свято була запрошена лише офіційна дружина Брукліна, Нікола Пельтц. Або ж дівчат Ромео та Круза не стали включати у сімейне фото і лишили поза кадром. Як відомо, подейкують, Вікі геть не в захваті від вибору молодшого сина, який зустрічається з жінкою, старшою від нього на 10 років.