Вікторія в міні та Харпер із голими плечима: Бекхеми в повному складі вишикувалися на тлі ялинки для святкового фото
Зіркове сімейство Бекхемів возз'єдналося на свята і наробило на згадку урочистих фото на тлі ялинки.
"Те, що ми разом на свята, робить мене такою щасливою. Я вас всіх дуже люблю". - написала Вікторія, поділившись щасливими кадрами з чоловіком, синами, дочкою та невісткою в Instagram.
50-річна дизайнерка для святкування вбралася в зухвале міні, демонструючи свої стрункі ніжки. А Харпер, якій уже 13, обрала обтисле максі, але з голими плечима, та чомусь була босоніж.
Цікаво, що з усіх половинок синів Бекхемів на свято була запрошена лише офіційна дружина Брукліна, Нікола Пельтц. Або ж дівчат Ромео та Круза не стали включати у сімейне фото і лишили поза кадром. Як відомо, подейкують, Вікі геть не в захваті від вибору молодшого сина, який зустрічається з жінкою, старшою від нього на 10 років.
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