Сини Бекхема з подружками, мамою та сестрою завітали на презентацію реклами, де їхній татко світить м'язистим тілом у трусах. Відео

Бекхем ще має порох у порохівницях Скріншот з відео

Тепер зрозуміла, чому 49-річний британський футболіст Девід Бекхем так активно тренується у спортзалі. Це не лише для гарячого контенту в Instagram, а і для того, аби світити рельєфним тілом у рекламі спіднього.

Так, днями світ побачило відео нового кампейну BOSS, де Бекхем у самих боксерках залишає дуже мало для уяви. Особливо, коли скидає їх в душі.

Гарячий контент від Бекхема

Реклама:

Ще кілька днів тому футболіст розбурхав фантазію прихильників, запостивши кілька фрагментів реклами у свій Instagram. А його дружина, дизайнерка Вікторія Бекхем виклала фото пресу коханого крупним планом і написала "Мій бос".

30-го січня під час презентації David Beckham x BOSS One у Лондоні Девіда підтримала його родина. Дружина Вікторія, дочка Харпер та молодші сини Ромео і Круз зі своїми подругами Кім Тернбулл та Джекі Апостел.

Підтримати батька прийшли 13-річна Харпер, 19-річний Круз і 22-річний Ромео зі своїми подружками - 29-річною Джекі (у червоному) та Кім (крайня ліворуч). Старшого сина Брукліна з дружиною на заході не було

Світлинами Бекхем поділився в Instagram.

50-річна Вікторія на івент вдягнула напівпрозору чорну сукню і прозорі туфлі на підборах

"Так пишаюся тобою, Девіде", - написала в мережі Вікі

Нагадаємо, у грудні минулого року чепурні Бекхеми ходили на бенкет до Букінгемського палацу.