Сини Бекхема з подружками, мамою та сестрою завітали на презентацію реклами, де їхній татко світить м'язистим тілом у трусах. Відео
Тепер зрозуміла, чому 49-річний британський футболіст Девід Бекхем так активно тренується у спортзалі. Це не лише для гарячого контенту в Instagram, а і для того, аби світити рельєфним тілом у рекламі спіднього.
Так, днями світ побачило відео нового кампейну BOSS, де Бекхем у самих боксерках залишає дуже мало для уяви. Особливо, коли скидає їх в душі.
Ще кілька днів тому футболіст розбурхав фантазію прихильників, запостивши кілька фрагментів реклами у свій Instagram. А його дружина, дизайнерка Вікторія Бекхем виклала фото пресу коханого крупним планом і написала "Мій бос".
30-го січня під час презентації David Beckham x BOSS One у Лондоні Девіда підтримала його родина. Дружина Вікторія, дочка Харпер та молодші сини Ромео і Круз зі своїми подругами Кім Тернбулл та Джекі Апостел.
Світлинами Бекхем поділився в Instagram.
Нагадаємо, у грудні минулого року чепурні Бекхеми ходили на бенкет до Букінгемського палацу.