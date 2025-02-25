"Наростив м'ясця": Бекхем оголив торс для чоловічого глянцю та назвав вправу, яку перестав ненавидіти лише після завершення кар'єри

Британський колишній футболіст Девід Бекхем похизувався м'язами у фотозйомці для Men's Health, а в інтерв'ю розказав про свої воркаути і не лише.

49-річна зірка поділився своєю пристрастю до бджолярства та кулінарії, назвавши страви, в приготуванні яких йому вдалося досягти досконалості.

Зі слів Девіда, він може собі дозволити їсти будь-що і не гладшати.

Девід Бекхем розказав глянцю про своє харчування та воркаути

"Мені дуже пощастило. Мій найкращий друзяка Дейв каже, що в мене метаболізм як у Ferrari. Він мене ненавидить за це. Ми можемо десь піти, і я їстиму і їстиму, і їстиму, і не погладшаю. Він же погляне на пакет (картопляних хрустиків) Hula Hoops, і йому здається, що він набрав вагу. Я їм буквально все. З усією чесністю, мій раціон не змінився за останні 20, 30, 40 років", - зазначив спортсмен.

Бекхем переважно дотримується правильного харчування, але не бачить нічого поганого в тім, щоби вряди-годи з'їсти бургер, шоколад або чіпси, головне, щоби це було помірно.

Любов до кулінарії Девіду прищепила його мама. Вдома вони з нею зазвичай готували разом.

49-річний Девід може собі дозволити собі їсти будь-що та залишатися в гарній фізичній формі

"Звісно, моя дружина харчується інакше, ніж я і діти, моя дружина зазвичай їсть щось типу запеченої в солі риби або морського окуня на грилі чи чогось із авокадо та зеленими овочами. Ми ж із дітьми - вони люблять італійську їжу, тож, гадаю, я досяг досконалості в приготуванні рагу та свіжої пасти, як болоньєзе. Кулінарія для мене зараз - справжня пристрасть", - поділився Бекхем.

"Я - не пекар, випікання хліба мені не дається, але я печу пристойний лимонний кекс із глазур'ю. Але колись мені би хотілося стати прекрасним пекарем", - зізнався чоловік.

Як розказав Бекхем, під час своєї спортивної кар'єри, тренуючись, він зосереджував увагу на нижній частині тіла, а накачувати собі м'язи грудей навіть і не хотів.

Боротися зі стресом спортсмену допомагає їзда на мотоциклі, а ще перебування за містом, де в нього є город, курочки та бджоли

"Але відколи я завершив кар'єру, я наростив м'ясця на грудях... Я пристрасно ненавидів відтискання. В буквальному сенсі міг зробити два-три. А тепер ми (з тренером) робимо їх в переважну більшість днів. І мені добре", - похвалився Девід.

Зі слів спортсмена, він роками вмовляв свою кохану Вікторію почати займатися разом із ним та його тренером Бобом і врешті вмовив.

"Тепер ми займаємося разом п'ять разів на тиждень, іноді шість. Я люблю тренуватися з Вікторією. Ми завдаємо одне одному чимало страждань", - пожартував Девід, додавши, що Вікі не любить слухатися тренера і часто робить по-своєму.

Нагадаємо, кумедні моменти зі своїх тандем-тренувань Бекхеми, які в липні відсвяткували 25-ту річницю шлюбу, полюбляють постити в Instagram.

Як відомо, нещодавно Девід знявся в самих трусах для реклами.



