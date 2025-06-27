"Будувати сім'ю попри все": динамівець Нещерет показав своє розкішне весілля. Фото

Тамара Кудрявченко - 27 червня, 11:30

23-річний голкіпер київського "Динамо" та збірної України з футболу Руслан Нещерет одружився. 

Весілля він та його кохана Надія зіграли ще 26-го травня, але фото виклали кілька днів тому. І судячи зі знімків, пара влаштувала собі розкішне свято.

Руслан Нещерет одружився, фото

Руслан і Надія Нещерет - новоспечене подружжя футбольної тусовки

"Кохання - це найсильніше, що є у світі! Навіть коли навколо все змінюється, воно тримає, наповнює та дає сенс. Наше весілля - це вибір бути разом, любити, будувати сім’ю попри все❤️", - написали молодята в Instagram. 


Весілля Нещерета

Весілля було в курортному готелі на Закарпатті

Танець молодят вийшов кінематографічним

Танець молодят вийшов кінематографічним

Нещерет з дружиною


Нагадаємо, Надія і Руслан заручилися наприкінці 2023 року. Обидва родом з Мукачева. 

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