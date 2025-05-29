Квіткова на тлі чуток про роман із футболістом показалася в чоловічих обіймах. Фото

Блогерка Даша Квіткова, яку днями помітили за ніжностями з 23-річним гравцем київського "Динамо" Володимиром Бражком, продовжує розбурхувати уяву фанатів.

У своєму Instagram Даша запостила затемнене фото, де засвітила руку загадкового незнайомця, покладену на неї.

Яка спокійна ніч може бути у фанатів після такого фото?

Нагадаємо, Квіткова була у шлюбі з блогером Нікітою Добриніним, від якого народила сина Лева, якому нині вже 3,5 роки.

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Минулого року Даша відповідала, чи зраджувала колишнього чоловіка та чи мала роман з Ігорем Лаченковим. Також їй приписували роман із власником одного відомого Telegram-каналу.

До слова, якось Квіткова розказувала, з яким медійним чоловіком погодилася б піти на каву.