Квіткова на тлі чуток про роман із футболістом показалася в чоловічих обіймах. Фото

Марія Мельник - 29 травня, 16:00

Блогерка Даша Квіткова, яку днями помітили за ніжностями з 23-річним гравцем київського "Динамо" Володимиром Бражком, продовжує розбурхувати уяву фанатів.

У своєму Instagram Даша запостила затемнене фото, де засвітила руку загадкового незнайомця, покладену на неї.

Квіткова в обіймах чоловіка

Яка спокійна ніч може бути у фанатів після такого фото?

Нагадаємо, Квіткова була у шлюбі з блогером Нікітою Добриніним, від якого народила сина Лева, якому нині вже 3,5 роки.


Минулого року Даша відповідала, чи зраджувала колишнього чоловіка та чи мала роман з Ігорем Лаченковим. Також їй приписували роман із власником одного відомого Telegram-каналу. 

До слова, якось Квіткова розказувала, з яким медійним чоловіком погодилася б піти на каву.

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