Гордон приобійняв дружину у вишуканій сукні для осінніх фото
Журналіст Дмитро Гордон потішив підписників спільними фото зі своєю дружиною та колегою Олесею Бацман.
Світлинами він поділився у своєму Instagram.
На фото Гордон позує у класичному костюмі, а його дружина у довгій сукні.
Свій образ Олеся доповнила яскравим макіяжем та намистом.
"Кінець вересня", - написав Гордон.
Нагадаємо, якось Олеся Бацман в інтерв'ю розповіла, що ревнощі у шлюбі необхідні і повністю довіряти своїй половинці не потрібно.
Як відомо, у пари є троє спільних дітей: Санта, Аліса та Ліана. У Гордона також є четверо старших дітей від попередніх стосунків: 32-річний Ростислав, 23-річний Лев, 25-річна Єлизавета та 29-річний Дмитро.
Старших дітей чоловіка Олеся вважає рідними.
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