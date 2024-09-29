Гордон приобійняв дружину у вишуканій сукні для осінніх фото

Фото з Instagram Олесі Бацман

Журналіст Дмитро Гордон потішив підписників спільними фото зі своєю дружиною та колегою Олесею Бацман.

Світлинами він поділився у своєму Instagram.

На фото Гордон позує у класичному костюмі, а його дружина у довгій сукні.

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Свій образ Олеся доповнила яскравим макіяжем та намистом.

"Кінець вересня", - написав Гордон.

Гордон похизувався красунею-дружиною

Фото з Instagram Олесі Бацман

Нагадаємо, якось Олеся Бацман в інтерв'ю розповіла, що ревнощі у шлюбі необхідні і повністю довіряти своїй половинці не потрібно.

Як відомо, у пари є троє спільних дітей: Санта, Аліса та Ліана. У Гордона також є четверо старших дітей від попередніх стосунків: 32-річний Ростислав, 23-річний Лев, 25-річна Єлизавета та 29-річний Дмитро.

Старших дітей чоловіка Олеся вважає рідними.