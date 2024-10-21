"Щоб потім не було соромно": Гордон на честь 57-річчя здивував кількістю відтискань. Відео

Журналіст Дмитро Гордон, який 21-го жовтня святкує свій 57-ий день народження, показав, який подарунок зробив сам собі.

В Instagram іменинник похизувався своєю фізичною формою, - якісно зробив відтискання.

"Мені виповнюється 57 років, тож зараз я хочу зробити 57 відтискань від підлоги. Але чисто, академічно, не абияк, щоб потім не було соромно ані перед собою, ані перед вами. Поїхали", - звернувся Дмитро до підписників.

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В день народження Дмитро балує себе не тортиками і алкоголем, а отримує серотонін у спортзалі скрін з відео

Судячи з техніки виконання, Гордон робить це регулярно

Щоправда, на останніх відтисканнях Дмитро трохи втомився

Коли не витратив собі на подарунок жодної копійки

Нагадаємо, раніше у коментарі ТаблоID Гордон розказував, що секрети його молодості - спорт і відсутність спілкування з ідіотами.