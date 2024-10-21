"Щоб потім не було соромно": Гордон на честь 57-річчя здивував кількістю відтискань. Відео

Марія Мельник 21 жовтня, 17:15
Дмитро Гордон - портретне фото
фото з Instagram

Журналіст Дмитро Гордон, який 21-го жовтня святкує свій 57-ий день народження, показав, який подарунок зробив сам собі.

В Instagram іменинник похизувався своєю фізичною формою, - якісно зробив відтискання.

"Мені виповнюється 57 років, тож зараз я хочу зробити 57 відтискань від підлоги. Але чисто, академічно, не абияк, щоб потім не було соромно ані перед собою, ані перед вами. Поїхали", - звернувся Дмитро до підписників.


Гордон у спортзалі

В день народження Дмитро балує себе не тортиками і алкоголем, а отримує серотонін у спортзалі

скрін з відео
Дмитро Гордон робить відтискання

Судячи з техніки виконання, Гордон робить це регулярно

Гордон дороблює відтискання

Щоправда, на останніх відтисканнях Дмитро трохи втомився

Коли не витратив собі на подарунок жодної копійки

Коли не витратив собі на подарунок жодної копійки

Нагадаємо, раніше у коментарі ТаблоID Гордон розказував, що секрети його молодості - спорт і відсутність спілкування з ідіотами.

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