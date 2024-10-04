Дружина Гордона в полум'яній декольтованій сукні випнула апетитні перса на тлі хвої
Дружина, муза і колега журналіста Дмитра Гордона, Олеся Бацман, котра днями відсвяткувала своє 40-ліття, продемонструвала у Instagram ошатний образ.
Вбрана у червону декольтовану сукню і високі білі рукавички, жінка попозувала на тлі зелених насаджень. Зібравши кучері в високу зачіску, шию Олеся прикрасила перлами.
Нагадаємо, нещодавно Бацман пояснювала, чому принципово не вміє готувати та не робить уколів краси.
Як відомо, кохання Олесі та Дмитра, котрі виховують трьох спільних дітей, спалахнуло не з першого погляду.
Бацман замилувала мережу селфі з трьома доньками Гордона
Гордон у День закоханих показався з голоплечою дружиною, а вона знайшла їхнє перше спільне фото з соцмереж
56-річний Гордон розказав, чи ходив до ТЦК і де зараз його дорослі сини
Гордон приобійняв дружину у вишуканій сукні для осінніх фото