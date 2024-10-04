Дружина Гордона в полум'яній декольтованій сукні випнула апетитні перса на тлі хвої

Дружина, муза і колега журналіста Дмитра Гордона, Олеся Бацман, котра днями відсвяткувала своє 40-ліття, продемонструвала у Instagram ошатний образ.

Вбрана у червону декольтовану сукню і високі білі рукавички, жінка попозувала на тлі зелених насаджень. Зібравши кучері в високу зачіску, шию Олеся прикрасила перлами.

Олеся запитала підписників, чи впізнали вони її образ. Вони висунули версію, що це Анна Валеріус зі сцени її танцю з Дракулою в "Ван Хелсінгу"

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А якби рукавички були іншого кольору, можна було би припустити, що це Джессіка Реббіт із "Хто підставив кролика Роджера"

"В очі мені дивися!"

Нагадаємо, нещодавно Бацман пояснювала, чому принципово не вміє готувати та не робить уколів краси.

Як відомо, кохання Олесі та Дмитра, котрі виховують трьох спільних дітей, спалахнуло не з першого погляду.



