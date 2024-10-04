Дружина Гордона в полум'яній декольтованій сукні випнула апетитні перса на тлі хвої

Марія Ткаченко 4 жовтня, 12:45
Олеся Бацман
Фото з Instagram Бацман

Дружина, муза і колега журналіста Дмитра Гордона, Олеся Бацман, котра днями відсвяткувала своє 40-ліття, продемонструвала у Instagram ошатний образ.

Вбрана у червону декольтовану сукню і високі білі рукавички, жінка попозувала на тлі зелених насаджень. Зібравши кучері в високу зачіску, шию Олеся прикрасила перлами.

Алеся Бацман

Олеся запитала підписників, чи впізнали вони її образ. Вони висунули версію, що це Анна Валеріус зі сцени її танцю з Дракулою в "Ван Хелсінгу"


Дружина Дмитра Гордона

А якби рукавички були іншого кольору, можна було би припустити, що це Джессіка Реббіт із "Хто підставив кролика Роджера"

Третя дружина Гордона

"В очі мені дивися!"

Нагадаємо, нещодавно Бацман пояснювала, чому принципово не вміє готувати та не робить уколів краси.

Як відомо, кохання Олесі та Дмитра, котрі виховують трьох спільних дітей, спалахнуло не з першого погляду.

Читайте також:

Бацман замилувала мережу селфі з трьома доньками Гордона

Гордон у День закоханих показався з голоплечою дружиною, а вона знайшла їхнє перше спільне фото з соцмереж

56-річний Гордон розказав, чи ходив до ТЦК і де зараз його дорослі сини

Гордон приобійняв дружину у вишуканій сукні для осінніх фото


Бацман гордон
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів