"За тобою, як за кам'яною стіною": дружина Гордона спільним фото привітала його з 57-річчям

21-го жовтня свій день народження святкує журналіст Дмитро Гордон. Колега, дружина і муза Олеся Бацман привітала свого благовірного в Instagram.

"З днем народження, Дімочка! Я за тобою, як за кам'яною стіною. А зі мною у тебе завжди прикриті тили. До 120 нехай так і буде", - побажала жінка.

Олеся привітала з днем народження свого "Дімочку"

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Нагадаємо, в цій червоній сукні та білих пальчатках Олеся на початку жовтня показувалася в свій 40-ий день народження. Але тоді на ній було ще й намисто.

Тим часом іменинник, який полюбляє меми про себе, теж зробив святковий пост у Instagram, показавшись в образі сфінкса.

"З днем народження мене! Слава Україні! Слава ЗСУ! Спасибі ЗСУ за збережене життя! Ми переможемо!", - написав він російською, яку називає своєю рідною мовою.





Гордон теж оригінально привітав самого себе Фото з Instagram Гордона

Як відомо, Олеся - третя дружина Дмитра Гордона. Своїх попередниць Бацман називає достойними і порядними жінками та стверджує, що не розбивала попередній шлюб чоловіка.

Нагадаємо, подружжя виховує трьох спільних доньок: Санту, Алісу та Ліану.