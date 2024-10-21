"За тобою, як за кам'яною стіною": дружина Гордона спільним фото привітала його з 57-річчям
21-го жовтня свій день народження святкує журналіст Дмитро Гордон. Колега, дружина і муза Олеся Бацман привітала свого благовірного в Instagram.
"З днем народження, Дімочка! Я за тобою, як за кам'яною стіною. А зі мною у тебе завжди прикриті тили. До 120 нехай так і буде", - побажала жінка.
Нагадаємо, в цій червоній сукні та білих пальчатках Олеся на початку жовтня показувалася в свій 40-ий день народження. Але тоді на ній було ще й намисто.
Тим часом іменинник, який полюбляє меми про себе, теж зробив святковий пост у Instagram, показавшись в образі сфінкса.
"З днем народження мене! Слава Україні! Слава ЗСУ! Спасибі ЗСУ за збережене життя! Ми переможемо!", - написав він російською, яку називає своєю рідною мовою.
Як відомо, Олеся - третя дружина Дмитра Гордона. Своїх попередниць Бацман називає достойними і порядними жінками та стверджує, що не розбивала попередній шлюб чоловіка.
Нагадаємо, подружжя виховує трьох спільних доньок: Санту, Алісу та Ліану.
"Змалку розмовляю російською": Гордон розповів, якою мовою дивиться кіно та як дбає про здоров'я
"Ми дорослі люди": Гордон про ревнощі в шлюбі з Бацман і якого сексу в нього ніколи не буде
56-річний Гордон розказав, чи ходив до ТЦК і де зараз його дорослі сини
"Яєчню я робила колись": дружина Гордона про невміння готувати, уколи краси, наближення 40-річчя та недовіру в шлюбі