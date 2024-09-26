"Шкварки не додавати": Кулеба показав, як готувати гуцульський банош, та заявив про перевагу українського сала над тосканським. Відео

Колишній голова МЗС Дмитро Кулеба після звільнення з посади вирішив нарешті відпочити та помандрувати країною. Він уже був у Луцьку, на Полтавщині, а тепер вирішив дослідити кухню гуцулів, зокрема, рецепт ідеального баношу.

Надихнувшись впевненість та смаками Гуцульщини, Кулеба не лише виклав відео того, як готував одну з найвідоміших їхніх страв, а і закликав українців створювати світові кулінарні бренди.

"Навчився готувати правильний гуцульський банош. Ділюся рецептом. Літр домашньої сметани на склянку кукурудзяного борошна, пів чайної ложки солі, мішати безперервно за годинниковою стрілкою до того, як на поверхню виступить масло, готувати тільки на відкритому вогні, банош покрити бринзою, шкварки не додавати. Насолоджуватися. Смачного!", - написав ексміністр.

Кулеба взявся популяризувати українську кухню

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"А зараз про інше - про важливість для держави створювати свої бренди у світі. Багато років тому я читав "Кулінарний гід Тосканою" (не питайте чому), і дізнався з нього, що Тоскана славиться найкращим у світі салом з селища Колонната. Мене це обурило, і я спробував те сало. Смачно, але однозначно і беззаперечно - українське сало є найкращим!", - заявив дипломат.

Мішати треба за годинниковою стрілкою

"Україна є батьківщиною геніальних продуктів. Але ми маємо активніше перетворювати їх на світові бренди. Робити це наполегливо і послідовно. Адже українське багатство не завершується на борщі та котлеті по-київськи. І тут треба повчитися у… гуцулів.

По-перше, це прекрасна культура. По-друге, за півтора дня на Гуцульщині я дізнався, що відому на весь світ рікоту насправді італійці запозичили з гуцульської вурди. Славетні італійські порчіні не кращі за наш білий гриб, а італійська полента - це просто загустілий банош. І в принципі ми зупинилися за півкроку від визнання того, що принаймні вся Європа пішла від гуцулів", - зазначив він.

Так виглядає правильний гуцульський банош

"Впевненість в собі - то велика справа. І ми, українці, її варті. Це перший крок до перемог у світі, на які заслуговує Україна", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба показував свій улюблений сніданок зі смаколиком від тітки з Полтавщини.