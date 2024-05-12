"Тут я був щасливим": Кулеба на тлі бабусиної хати поділився спогадами про дитинство. Відео

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба показав місце, де він був щасливим у дитинстві і куди йому хочеться постійно повертатися.

Відео він поділився у своєму Instagram.

Кулеба зазначив, що його щасливе місце знаходиться на межі Полтавської та Сумської областей - це село, в якому жили його бабусa з дідусем з татового боку.

Кулеба на тлі хати своєї бабусі

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"Я думаю, що у кожної людини є таке місце, де вона в дитинстві була щасливою. І я провів своє дитинство у цьому селі. Я на місяць приїжджав влітку сюди", - сказав Кулеба.

Дмитро зазначив, що він був тут щасливим, полюбляв їсти пироги на пару, які готувала йому бабуся, катався на велику, пив молоко з-під корови.

"Я робив все те, що робило наше дитинство щасливим. Чим старше я стаю, тим насправді мені більше хочеться сюди повертатися. Хочеться жити в от цьому, бути тут", - додав очільник МЗС.

"Де б у світі ми не були, таке місце може бути лише в Україні. Тому й треба боротися за її мирне майбутнє і розвиток", - написав Кулеба.

Скріншот з Instagram Дмитра Кулеби

Нагадаємо, нещодавно кохана Дмитра Кулеби, комунікаційниця та видавчиня Світлана Павелецька розповіла про те, як ладнає міністр з її сином та як вони проводять вільний час.