20-річна донька Річардс та Шина пояснила, чому почала публікувати гарячий контент на OnlyFans. Фото
Донька американських акторів Деніз Річардс та Чарлі Шина, 20-річна Самі Шин заробляє на OnlyFans мільйон доларів на рік. Вона відверто розповіла, чому почала публікувати фото у соцмережі для дорослих.
Про це пише видання Daily Mail.
За словами Самі, спочатку вона це робила задля грошей.
"Я дуже хотіла мати власну квартиру і я знала, що, працюючи в кондитерській, я цього не отримаю. Тож я прийняла єдине правильне рішення та створила OnlyFans", - сказала вона.
Шин зазначила, що вже дуже скоро вона сама оплачувала оренду квартири та навіть придбала розкішний автомобіль. Вона також заявила, що це відкрило перед нею безліч дверей.
"Я зустріла дуже багато крутих людей, які теж цим займаються. Мені також було приємно бути самій собі босом, самостійно встановлювати робочі години та робити те, що я завжди хотіла", - зауважила донька Річардс та Шина.
Модель зараз має структурований робочий графік.
"Зараз я просто вдягаю різні речі, про які мене просять підписники, спілкуюся з іншими дівчатами", - зазначила красуня.
До речі, такий досвід Самі спокусив й її маму, акторку Деніз Річардс також завести собі OnlyFans.
"Я також це зробила, адже не розуміла що таке OnlyFans. Втім, я буду рада, якщо хтось захоче дивитися на мої груди", - пожартувала Деніз.
Чоловік акторки, канадський актор Аарон Файперс зовсім не проти такого заняття дружини, ба більше, навіть сам знімає контент для соцмережі.
"Оскільки я чоловік, я знаю, якою буде перспектива. Я знімав це більше як для Vogue, тож не божевільна, а сексуальна. Думаю, я зробив кілька гарних кадрів", - сказав він.
Самі підтримує мамину ідею заробляти на соцмережі для дорослих.
"Я просто кажу їй, аби вона почекала, оскільки почала це робити одразу після мене. Але так, мене це зовсім не турбує", - додала вона.
До речі, на OnlyFans заробляє й сестра британської супермоделі Кейт Мосс, Лотті. За її словами, в місяць вона може отримати 40 тисяч доларів.
Про кар'єру у соцмережі для дорослих подумувала й 51-річна акторка Торі Спеллінг.
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