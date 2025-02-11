"Даруйте мені квіти": Кузнєцова про чоловіків, догляд за найбільшими цицями України і що робить в OnlyFans за підписку в $30
Власниця найбільших натуральних грудей в Україні Міла Кузнєцова розвіяла один із найбільших стереотипів про себе: попри видатні форми, вона не має жодних проблем зі спиною та зі сном.
Як вона піклується про свій бюст розміру 80N, що отримують її підписники в OnlyFans за 30 доларів на місяць, якого чоловіка вона бачить поруч із собою і чи хоче дітей, 37-річна Міла розказала "Слава +".
Зі слів зірки, спина її анітрохи не турбує, бо вона займається спортом, багато ходить пішки та носить якісну білизну. Якогось особливого догляду її груди від неї не вимагають.
"У мене, по-перше, дуже гарні груди, вони такі пружні. В мене нема такого, що щось потрібно чи колоти, чи мазати. Я там, може якоюсь кокосовою олією мащу, якісь креми для грудей. Щоби не було розтяжок і після душу навіть приємно - суха шкіра - намазатись чимось пахучим, класним", - поділилася Кузнєцова.
Ідеальна вага для Міли, в якій вона собі дуже подобається, це 82 кілограми. Коли ж набирає більше, то її "величенькі щічки" стають, на її погляд, іще більшими.
Кузнєцова займається моржуванням та вважає себе дуже здоровою людиною. Нема в неї проблем, зокрема, з репродуктивним здоров'ям, але вона ще не певна, чи хоче стати мамою, особливо під час повномасштабної війни.
"Я не проти дітей. Якщо так вийде, то... Мені так подобається те, як я зараз живу - абсолютно все міняти... Я ще думаю. В мене нема визначеного віку - через рік, через 2, черз 10. Якщо раптом вийде випадково, то можливо. І, можливо, тоді я б вийшла заміж. А так я і заміж не хочу особливо", - зізналася вона.
Маючи досвід аб'юзивних стосунків, тепер Кузнєцова прагне, щоби чоловік "здував з неї пилинки" і захоплювався.
"От людина зі мною - вона з зіркою. І мені це подобається. Усюсю-усюсю, тут руку подав, тут взуття зняв, мені це подобається, я хочу такого. Вже хочу так. Я обираю себе. Так якось вийшло, що головна - я, і тут без питань", - заявила вона.
Саме такий чоловік у житті Міли зараз є. Але це не заважає блогерці приймати подарунки від інших і дозволяти десь за себе платити. Як пояснила Кузнєцова, її це не змушує почуватися зобов'язаною, адже шанувальники роблять їй приємне від щирого серця.
"Приймаю, чого б це я не приймала? А що тут поганого: бути гарною дівчиною і щоби за тебе десь заплатили? Ну це ж прикольно. Даруйте мені квіти, будь ласка!", - закликала Міла.
Заробляє Кузнєцова на рекламі в Instagram та організації тусівок блогерської спільноти. Є в неї й сторінка у OnlyFans, але дівчина наголошує: без сороміцького контенту.
"У мене жодної голої фотографії ніде нема. Але є такі люди, які просто хочуть зі мною спілкуватися і вони просто спілкуються зі мною. Тому що я в інстаграмі майже не відповідаю нікому, тому що мені нецікаво кожного дня писати, відповідати, як мої справи, що я роблю, та ще й безкоштовно", - зазначила вона.
Підписка на Мілу коштує 30 доларів на місяць. Її аудиторія невелика, близько сотні людей.
"Туди (на OnlyFans) ідуть з певною метою, сіські-піськи, а я такого не даю, я тільки спілкуюся з ними. Але в мене є там фотографії в білизні, я ж там така гарна, таке в мене є", - повідомила вона.
Кузнєцова назвала суму, якої їй вистачає на місяць для комфортного життя.
"Я готувалася до цього питання. До 3 тисяч доларів - то мені добре. В мене немає машини, тому що я не люблю водити. В мене нема такої цілі - купити машину. В мене абсолютно є все. А для того, щоби кайфувати по життю, навіть подорожувати, мені вистачає", - сказала вона.
Нагадаємо, Міла розповідала, яку найбільшу суму їй пропонували за секс.
Як відомо, торік Кузнєцова стала героїнею спекотного кліпу EL Кравчука.
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