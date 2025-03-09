Дочка Кейт Мосс у шкіряних шортах та леопарді засвітила стрункі ніжки на модній вечірці. Фото
Донька британської супермоделі Кейт Мосс, 22-річна Ліла вразила спокусливим образом на вечірці Frame на Тижні моди у Парижі.
Ліла з'явилася на світському заході у чорному бюстгальтері, мереживній блузці та шкіряних мінішортах.
Свій образ вона доповнила чорними колготками, туфлями на підборах від Christian Louboutin та жакетом у хижий принт.
До речі, наприкінці лютого Ліла Мосс посвітила грудьми у напівпрозорій кофтині на вечірці дизайнера Аарона Еша.
А тітка Ліли, манекенниця Лотті Мосс у січні наробила гарячих фото у купальнику на відпочинку в Мексиці.
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