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Дочка Кейт Мосс у шкіряних шортах та леопарді засвітила стрункі ніжки на модній вечірці. Фото

Юлія Леськова - 9 березня, 14:29

Донька британської супермоделі Кейт Мосс, 22-річна Ліла вразила спокусливим образом на вечірці Frame на Тижні моди у Парижі.

Ліла з'явилася на світському заході у чорному бюстгальтері, мереживній блузці та шкіряних мінішортах.

Свій образ вона доповнила чорними колготками, туфлями на підборах від Christian Louboutin та жакетом у хижий принт.

Ліла Мосс в сміливому образі

Ліла, вочевидь, вміє привертати до себе увагу на світських заходах

Фото Getty Images

До речі, наприкінці лютого Ліла Мосс посвітила грудьми у напівпрозорій кофтині на вечірці дизайнера Аарона Еша.

А тітка Ліли, манекенниця Лотті Мосс у січні наробила гарячих фото у купальнику на відпочинку в Мексиці.

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