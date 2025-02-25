Уся в маму: дочка Кейт Мосс на фешн-шоу посвітила грудьми крізь прозору кофтинку. Фото

22-річна Ліла Мосс, донька британської манекенниці Кейт Мосс, все стрімкіше розвиває свою модельну кар'єру і відвідує світські заходи. Як і її зіркова мама, дівчина не боїться відвертих і провокативних луків.

Днями модель з'явилася на вечірці дизайнера Аарона Еша в лондонському клубі в рамках Тижня моди. Для події вона вбралась у доволі сексуальний образ, пише Page Six.

Ліла обрала прозорий топ із довгими рукавами, під яким не було бюстгальтера. Лук вона доповнила шкіряними штанами та чорними босоніжками на підборах.

Донька Кейт Мосс не боїться вийти на публіку з оголеними грудьми Фото @daniele_fummo

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Епатажність у них сімейна. Тітці дівчини, Лотті теж подобається вигулювати сексі луки

Ліла обожнює епатажні вбрання. Особливо моделі, як і її мамі, полюбилось носити одяг без білизни, крізь який просвічуються соски.

Недарма дівчину називають копією своєї мами. Кейт Мосс давно вважають іконою моди, а її донька успадкувала її красу і талант фото з instagram

Доньку Кейт Мосс все частіше можна побачити на обкладинках глянцю. Минулого року українська фотографка Юлія Горбаченко зробила їй пікантний фотосет для турецького Vogue.

Ліла також спробувала себе в образі мрійливого клоуна, а ще повторила легендарний аутфіт своєї зіркової мами.