15-річна донька Брежнєвої наробила селфі у стильному кежуалі

Фото з Instagram Сари Кіперман

Молодша донька співачки Віри Брежнєвої, 15-річна Сара Кіперман в Instagram показала підписникам, як провела свій день.

Сара наробила селфі у білому гольфі, джинсах та білому жакеті. Також Кіперман похвалилася квітами та краєвидами зі свого житла.

"На випадок, якщо ви сумували за мною", - підписала вона світлини.

Реклама:

Сара наробила ніжних селфі

Фото з Instagram Сари Кіперман

До речі, Сара Кіперман вже має бойфренда. Минулого року влітку вона ніжно привітала його з днем народження.

Якось Сара розповідала, що знає шість мов, а також зізналася, де планує вчитися.