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15-річна донька Брежнєвої наробила селфі у стильному кежуалі

Юлія Леськова - 6 квітня, 09:37
Молодша донька Віри Брежнєвої Сара
Фото з Instagram Сари Кіперман

Молодша донька співачки Віри Брежнєвої, 15-річна Сара Кіперман в Instagram показала підписникам, як провела свій день. 

Сара наробила селфі у білому гольфі, джинсах та білому жакеті. Також Кіперман похвалилася квітами та краєвидами зі свого житла. 

"На випадок, якщо ви сумували за мною", - підписала вона світлини. 


Сара Кіперман попозувала для селфі

Сара наробила ніжних селфі

Сара Кіперман показала свій день
Фото з Instagram Сари Кіперман

 До речі, Сара Кіперман вже має бойфренда. Минулого року влітку вона ніжно привітала його з днем народження. 

Якось Сара розповідала, що знає шість мов, а також зізналася, де планує вчитися. 

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