Максі з кейпом у Дубаї та діловий оверсайз у Парижі: Брежнєва вигуляла два ефектні луки. Фото
Співачка Віра Брежнєва останнім часом відвідує багато модних івентів, враховуючи й Тиждень моди в Парижі.
А днями вона завітала на захід бренду Giorgio Armani у Дубаї. 43-річна зірка позувала на тлі елітного готелю у силуетній червоній максісукні з довгим кейпом.
Волосся Віри було закріплене у трендовий пучок, а на шиї виблискувало кольє з камінчиками. Знімками вона поділилася в Instagram.
Після цієї події співачка поспішила на зустріч із французьким дизайнером Стефаном Ролланом. Для розмови вона вдягнула сірий оверсайз блейзер з гострими лацканами та звужені штани з тканинним поясом в тон від бренду Magda Butrym.
Нещодавно зірка похизувалася стильною зачіскою та заговорила про те, як відчуває свій вік.
Вона також полюбляє з'являтися на модних подіумах і влаштовувати зухвалі зйомки.
Як відомо, Брежнєва має двох доньок: 15-річну Сару Кіперман і 23-річну Соню Кіперман.