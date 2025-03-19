Максі з кейпом у Дубаї та діловий оверсайз у Парижі: Брежнєва вигуляла два ефектні луки. Фото

Співачка Віра Брежнєва останнім часом відвідує багато модних івентів, враховуючи й Тиждень моди в Парижі.

А днями вона завітала на захід бренду Giorgio Armani у Дубаї. 43-річна зірка позувала на тлі елітного готелю у силуетній червоній максісукні з довгим кейпом.

Волосся Віри було закріплене у трендовий пучок, а на шиї виблискувало кольє з камінчиками. Знімками вона поділилася в Instagram.

Артистка провела вечір у престижному Armani Hotel Dubai в Бурдж Халіфа Фото Instagram

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Зірка сфотографувалася із відомим стилістом Фаруком Чекуфі, з яким вже зустрічалася на показі у Парижі

Після цієї події співачка поспішила на зустріч із французьким дизайнером Стефаном Ролланом. Для розмови вона вдягнула сірий оверсайз блейзер з гострими лацканами та звужені штани з тканинним поясом в тон від бренду Magda Butrym.

Ціна такого піджака складає 2185 доларів, а брюк — 1760 доларів Фото Instagram

Образ був доповнений чорними підборами та окулярами. Своє волосся зірка залишила розпущеним

У Парижі Брежнєва поспілкувалася з топовим модельєром і написала під фото: "Зустрічі з талановитими людьми завжди надихають"

До речі, раніше Віра ексклюзивно для ТаблоID розповіла про свій догляд за шкірою і процедури краси, якими не була задоволена

Нещодавно зірка похизувалася стильною зачіскою та заговорила про те, як відчуває свій вік.

Вона також полюбляє з'являтися на модних подіумах і влаштовувати зухвалі зйомки.

Як відомо, Брежнєва має двох доньок: 15-річну Сару Кіперман і 23-річну Соню Кіперман.