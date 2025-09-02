17-річна донька Кошового в обтислому денс-луці наробила звабних фото
Старша донька шоумена, актора "Студії Квартал 95" Євгена Кошового, Варвара має корисне та красиве хобі: High Heels Dance.
У своєму танцювальному прикиді та, відповідно, на високих підборах 17-річна дівчина зробила кілька селфі для своїх Insta-сторіс.
Як відомо, в Кошових є ще одна дочка, Серафіма, якій зараз майже 10.
Нагадаємо, Євген та Ксенія одружилися в 2007-му році, а в 2017-му - повінчалися. 42-річний актор не приховує, що інколи зривається на дружину і вони з нею кілька разів навіть обговорювали розлучення.
Кошовий з дружиною набили патріотичні тату
Кошовий відповів критикам щодо своєї ваги та пояснив, чому донька веде соцмережі російською
Кошовий у компанії дружини і старшої дочки засвітився на кінопрем'єрі. Фото
"Це діє": Кошовий розповів, завдяки кому і на скільки схуднув та чому боїться зважуватися