17-річна донька Кошового в обтислому денс-луці наробила звабних фото

Старша донька шоумена, актора "Студії Квартал 95" Євгена Кошового, Варвара має корисне та красиве хобі: High Heels Dance.

У своєму танцювальному прикиді та, відповідно, на високих підборах 17-річна дівчина зробила кілька селфі для своїх Insta-сторіс.

Варвара займається танцями на високих підборах

Як відомо, в Кошових є ще одна дочка, Серафіма, якій зараз майже 10.

Нагадаємо, Євген та Ксенія одружилися в 2007-му році, а в 2017-му - повінчалися. 42-річний актор не приховує, що інколи зривається на дружину і вони з нею кілька разів навіть обговорювали розлучення.