Кошовий із дружиною розповіли, чи хотіли розлучитися, як сваряться та скільки витрачають в місяць

Актор "Студії Квартал 95" Євген Кошовий разом зі своєю дружиною Ксенією дали спільне інтерв'ю, в якому детально поміркували про свої стосунки.

В розмові для проєкту "Слава+" пара заговорила про конфлікти, сварки, сімейний бюджет і ставлення до зрад.

41-річний Євген розповів, що інколи може грубити та різко відповідати коханій, але це трапляється не часто. Загалом пара любить спілкуватися разом саме під час відпочинку і наодинці. Під час побутових справ вони дуже навантажені. Також від спільного часу їх відволікають новини.

Інтерв'ю вони давали зірковому блогеру Славі Дьоміну Кадр з відео

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"Буває, встаєш не з тієї ноги. Зриваєшся на Ксюші, а потім думаєш "нащо?". Не кожен день, але бувають такі моменти. Я за це каюсь… Ми розмовляємо один з одним, коли ми розслабляємося вдома. За бокалом хорошого вина чи коктейлю знаходяться спільні теми", — прокоментував актор.

Також ведучий запитав про конфлікти у їхньому шлюбі. 40-річна Ксенія сказала, що зараз вони не сваряться. Кошовий це підтвердив, але згадав ситуацію, коли він був на фронті, а його друг загинув. Тоді він довго не відповідав дружині, а вона хвилювалася. Потім він вибачився за це.

"Я не можу сказати, що це прям сварки. Є якісь побутові речі, але вони швидко проходять", — додав він.

Закохані не часто сваряться, а найчастіше спілкуються з алкогольними напоями

На запитання "чи готові ви пробачити зраду?" пара відповіла по-різному. Ксенія сказала, що так, а Євген відповів негативно.

"Ні. Ти бачив, яка вона красива. Щось було (у вас), поки мене не було?", — пожартував артист із ведучим.

"Для мене зрада — це більше морально. Всяке може бути один раз. Чому я казала, що можу пробачити. Для мене зрада, коли ти живеш з сім'єю, але "ходиш наліво" постійно до одного чоловіка або жінки", — пояснила Ксенія свою думку.

За понад 20 років подружнього життя пара декілька разів обговорювала розлучення. Після фінансових складнощів дружина актора казала, що "кинеться з дев'ятого поверху". Вона додала, що це через гормони. Але класичних криз трьох чи сімох років у них не було. Кошовий додав, що "Це називається кохання", пояснюючи відсутність таких проблем.

У подружжя не було криз стосунків. Вони обговорювали бажання розлучитися в сильно емоційних моментах, але швидко заспокоювалися

"Пару разів були (думки про розлучення). Коли будували дім для моєї мами, нас прораб кинув на всі гроші, а я тоді була вагітною і мене понесло… Але я не пам'ятаю, щоб у нас таке було (кризи у стосунках)", — сказала Ксенія.

Євген також зазначив, що може назвати себе "підкаблучником", адже у нього багато жінок у родині. Він додав, що не зловживає цим і у нього "здорове підкаблучничество". Ще актор сказав, що "не може не балувати" своїх дівчат.

Стосовно сімейного бюджету, то Кошовий наразі заробляє більше. Бізнес його коханої не приносить їй доходу, тому вона вимушена брати гроші в чоловіка. Його це влаштовує, але спочатку їй було важко і не зручно просити кошти. Зараз вона до цього звикла.

"Я розумію, що буду залежна (від грошей чоловіка). Але хочу заробляти свої, щоб не просити. Зараз це не виходить", — пояснила вона.

Парі подобається формат стосунків, коли його гроші йдуть родині, а її гроші тільки для неї

Подружжю важко порахувати, скільки вони витрачають на місяць. Вони зазначили, що їхній мінімум це близько 5 тисяч доларів. Закохані також забезпечують своїх мам, двох дітей і мають кредити на машину і квартиру, тому точну суму їм складно назвати.

Нагадаємо, пара побралась у 2007 році. Євген і Ксенія виховують двох доньок: 17-річну Варвару і 9-річну Серафіму. Раніше Кошовий розповідав про спілкування своєї дитини з хейтерами.

До речі, у рамках цього інтерв'ю актор заговорив про своє схуднення і страх перед зважуванням.