"Знайти красу": Дорофєєва у ліфі та мікрошортах пообіцяла собі полюбити осінь

На вулиці похолодало, і співачка Надя Дорофєєва одразу ж почала сумувати за літо. Утім, зірка пообіцяла собі цього року спробувати знайти красу в осені і полюбити її.

Разом із обіцянкою Надя виклала кілька фото себе в сексі вбранні - в яскравому ліфчику і коротеньких шортиках.

"Я вже дико сумую за літом, але пообіцяла собі полюбити й осінь і знайти в ній той самий романтизм і красу. Може, цього року вдасться", - написала Дорофєєва.

Дорофєєва вирішила зігріти свою аудиторію гарячими фото з голим животом

"Якщо такі фото ти нам виставлятимеш, то ми всі полюбимо осінь", - прокоментувала Маша Єфросиніна.

"Охбляха", - прокоментував фото своєї дружина Міша Кацурін

Як відомо, Надя худенька від природи і колись навіть хотіла погладшати

Нагадаємо, на початку вересня Надя вже прощалася з літом і постила ще більш спекотні фото в рожевому бікіні.