"Знайти красу": Дорофєєва у ліфі та мікрошортах пообіцяла собі полюбити осінь

25 вересня, 12:15

На вулиці похолодало, і співачка Надя Дорофєєва одразу ж почала сумувати за літо. Утім, зірка пообіцяла собі цього року спробувати знайти красу в осені і полюбити її. 

Разом із обіцянкою Надя виклала кілька фото себе в сексі вбранні - в яскравому ліфчику і коротеньких шортиках. 

"Я вже дико сумую за літом, але пообіцяла собі полюбити й осінь і знайти в ній той самий романтизм і красу. Може, цього року вдасться", - написала Дорофєєва. 

Надя Дорофєєва в ліфчику з голим животом

Дорофєєва вирішила зігріти свою аудиторію гарячими фото з голим животом


"Якщо такі фото ти нам виставлятимеш, то ми всі полюбимо осінь", - прокоментувала Маша Єфросиніна. 

Дорофєєва на селфі

"Охбляха", - прокоментував фото своєї дружина Міша Кацурін

Дорофєєва показала прес

Як відомо, Надя худенька від природи і колись навіть хотіла погладшати

Нагадаємо, на початку вересня Надя вже прощалася з літом і постила ще більш спекотні фото в рожевому бікіні

Читайте також:

Дорофєєва в самих трусиках постала перед камерою для бешкетного фото з Лондона

Яскравий купальник, барабани і Кацурін: Дорофєєва зібрала серпневі будні у фото

Обійми з Дорофєєвою, стейки і самець людини: Кацурін показав, що стоїть за його "поганим липнем"

Дорофєєва
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів