"Знайти красу": Дорофєєва у ліфі та мікрошортах пообіцяла собі полюбити осінь
25 вересня, 12:15
На вулиці похолодало, і співачка Надя Дорофєєва одразу ж почала сумувати за літо. Утім, зірка пообіцяла собі цього року спробувати знайти красу в осені і полюбити її.
Разом із обіцянкою Надя виклала кілька фото себе в сексі вбранні - в яскравому ліфчику і коротеньких шортиках.
"Я вже дико сумую за літом, але пообіцяла собі полюбити й осінь і знайти в ній той самий романтизм і красу. Може, цього року вдасться", - написала Дорофєєва.
"Якщо такі фото ти нам виставлятимеш, то ми всі полюбимо осінь", - прокоментувала Маша Єфросиніна.
Нагадаємо, на початку вересня Надя вже прощалася з літом і постила ще більш спекотні фото в рожевому бікіні.
