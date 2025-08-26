Обійми з Дорофєєвою, стейки і самець людини: Кацурін показав, що стоїть за його "поганим липнем"
Ресторатор та food-блогер Міша Кацурін, після ситуації з масовим отруєнням у власному львівському закладі, повертається до свого звичайного життя.
В Instagram він закарбував останній місяць літа в оточенні близьких.
"За кожним поганим липнем завжди настає чудовий серпень", - коротко підписав фото Михайло.
Нагадаємо, Дорофєєва та Кацурін підтвердили свої стосунки незабаром після звістки про розлучення обох зі своїми партнерами.
Через кілька місяців після Наді та Міші Володимир Дантес і Даша Кацуріна також оголосили про свої стосунки.
У липні 2023-го Дорофєєва і Кацурін ошелешили звісткою про весілля і відтоді продовжують бути разом.
А днями стало відомо, що Володимир Дантес і Даша Кацуірна розійшлися.
