Обійми з Дорофєєвою, стейки і самець людини: Кацурін показав, що стоїть за його "поганим липнем"

Ресторатор та food-блогер Міша Кацурін, після ситуації з масовим отруєнням у власному львівському закладі, повертається до свого звичайного життя.

В Instagram він закарбував останній місяць літа в оточенні близьких.

"За кожним поганим липнем завжди настає чудовий серпень", - коротко підписав фото Михайло.

А ще кілька років тому, в самому початку стосунків Міша і Надя майже не постили спільні фото

"3 друзями і бурундуком", - підписав фото Міша

"3 самцем людини і самицею осетрини", - дотепно підмітив він (на фото син Кацуріна - Іван)

Звісно, що на фото часто фігурує кохана Міші - співачка Надя Дорофєєва

Були і красиві частування просто неба

А також багато підтримки і любові

Нагадаємо, Дорофєєва та Кацурін підтвердили свої стосунки незабаром після звістки про розлучення обох зі своїми партнерами.

Через кілька місяців після Наді та Міші Володимир Дантес і Даша Кацуріна також оголосили про свої стосунки.

У липні 2023-го Дорофєєва і Кацурін ошелешили звісткою про весілля і відтоді продовжують бути разом.

А днями стало відомо, що Володимир Дантес і Даша Кацуірна розійшлися.