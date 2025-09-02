Дорофєєва у рожевому бікіні та в обіймах Кацуріна сказала літу "Пака". Фото

Тамара Кудрявченко - 2 вересня, 10:30
Дорофєєва з Кацуріним біля басейну

Надя провела літо в коханні

Співачка Надя Дорофєєва піддалася тренду соцмереж і в перший день осені попрощалася з літом підбіркою теплих фото. 

Зірка закарбувала останні літні дні кадрами, на яких позує в рожевому бікіні в обіймах свого чоловіка Міші Кацуріна. Також на Надіних фото є діти її коханого, Іван і Саша. 

Дорофєєва в обіймах Кацуріна

Ця парочка так і світиться від любові


"Літо, ПАКА", - коротко написала Дорофєєва. 

Надя Дорофєєва у бікіні

Надя похизувалася фігурою, яка не міняється протягом років

Дорофєєва з дочкою Кацуріна

З дочкою Кацуріна Сашею у Наді чудові дружні стосунки

Дорофєєва з сином Кацуріна

З сином Іваном так само

Кацурін з дочкою

Після розлучення з Дашею Кацуріною Міша проводить з дітьми так само багато часу, як і мама

Дорофєєва показала сідниці

Надя повернулася до літа спиною

Нагадаємо, в останні дні літа Надя Дорофєєва виступала на благодійному заході, який влаштували Олександр і Катерина Усики. А напередодні Кацурін також показував підбірку фото, де було багато Наді. 

Читайте також:

Дорофєєва в самих трусиках постала перед камерою для бешкетного фото з Лондона

Кафи, чокери і карти: Дорофєєва представила колекцію прикрас у формі серця. Фото

Яскравий купальник, барабани і Кацурін: Дорофєєва зібрала серпневі будні у фото

Дорофєєва
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів