Дорофєєва у рожевому бікіні та в обіймах Кацуріна сказала літу "Пака". Фото

Надя провела літо в коханні

Співачка Надя Дорофєєва піддалася тренду соцмереж і в перший день осені попрощалася з літом підбіркою теплих фото.

Зірка закарбувала останні літні дні кадрами, на яких позує в рожевому бікіні в обіймах свого чоловіка Міші Кацуріна. Також на Надіних фото є діти її коханого, Іван і Саша.

Ця парочка так і світиться від любові

"Літо, ПАКА", - коротко написала Дорофєєва.

Надя похизувалася фігурою, яка не міняється протягом років

З дочкою Кацуріна Сашею у Наді чудові дружні стосунки

З сином Іваном так само

Після розлучення з Дашею Кацуріною Міша проводить з дітьми так само багато часу, як і мама

Надя повернулася до літа спиною

Нагадаємо, в останні дні літа Надя Дорофєєва виступала на благодійному заході, який влаштували Олександр і Катерина Усики. А напередодні Кацурін також показував підбірку фото, де було багато Наді.