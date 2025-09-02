Дорофєєва у рожевому бікіні та в обіймах Кацуріна сказала літу "Пака". Фото
Співачка Надя Дорофєєва піддалася тренду соцмереж і в перший день осені попрощалася з літом підбіркою теплих фото.
Зірка закарбувала останні літні дні кадрами, на яких позує в рожевому бікіні в обіймах свого чоловіка Міші Кацуріна. Також на Надіних фото є діти її коханого, Іван і Саша.
"Літо, ПАКА", - коротко написала Дорофєєва.
Нагадаємо, в останні дні літа Надя Дорофєєва виступала на благодійному заході, який влаштували Олександр і Катерина Усики. А напередодні Кацурін також показував підбірку фото, де було багато Наді.
Приєднуйтесь до дискусії