Дорофєєва в самих трусиках постала перед камерою для бешкетного фото з Лондона

Марія Ткаченко - 23 липня, 10:00
Надя Дорофєєва
Фото з Instagram Дорофєєвої

Співачка Надя Дорофєєва, котра вразила яскравим виконанням гімну України перед боєм Олександра Усика з британцем Даніелем Дюбуа в Лондоні 19-го липня, поділилася у Instagram фото з поїздки до британської столиці.

До "гігантської каруселі", як анонсувала зірка своїм підписникам у сторіс, увійшли, зокрема, кадри зі стадіону Вемблі, фото їжі, якою ласувала Надя, фото її самої у сукні з 44 хустинок, в якій вона була на благодійному івенті, а також одна ну дуже пікантна світлина.

Одягнена в самі трусики, 35-річна зірка млосно попозувала біля дзеркала. 


Співачка Надя Дорофєєва

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Надя Дорофєєва та Олександр Усик

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Надія Дорофєєва

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Надя Дорофєєва в інстаграм

Як відомо, чоловік Наді, ресторатор Міша Кацурін не лише не зміг скласти їй компанію в поїздці до Лондона, а і дистанційний перегляд ним виступу коханої, мабуть, був добряче затьмарений отруєнням, яке спіткало чоловіка та ще кілька десятків відвідувачів його ресторану у Львові. 

Нагадаємо, на проблеми зі здоров'ям незадовго до того жалілася сама Дорофєєва. На початку липня вона навіть потрапила до лікарні

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