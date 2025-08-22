Яскравий купальник, барабани і Кацурін: Дорофєєва зібрала серпневі будні у фото

Співачка Надя Дорофєєва нерідко підбиває підсумки місяця у вигляді фото.

Цього разу у своєму Instagram зірка показала, як проводила час наодинці і з близькими.

"Залишаю тут", - підписала фото Надя.

До речі, Надя з тих зірок, хто часто фотографує себе без мейку

З таким яскравим купальником важко залишитись без уваги

На фото чоловік Наді, ресторатор Міша Кацурін

У перервах між концертами співачка підтримує силу тіла в залі

Ще одне хобі зірки

Квартира зірки виглядає немов квітник

Як відомо, Дорофєєва з тих зірок, чий стиль є доволі впізнаваним. Раніше ТаблоID вирішив розібратися, з чого складається гардероб зірки.

А днями співачка здивувала своєю колекцією прикрас у формі серця.