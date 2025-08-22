Яскравий купальник, барабани і Кацурін: Дорофєєва зібрала серпневі будні у фото
Співачка Надя Дорофєєва нерідко підбиває підсумки місяця у вигляді фото.
Цього разу у своєму Instagram зірка показала, як проводила час наодинці і з близькими.
"Залишаю тут", - підписала фото Надя.
Як відомо, Дорофєєва з тих зірок, чий стиль є доволі впізнаваним. Раніше ТаблоID вирішив розібратися, з чого складається гардероб зірки.
А днями співачка здивувала своєю колекцією прикрас у формі серця.
